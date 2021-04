ASSE : Cabella se prononce sur le match contre Montpellier

Publié par ALEXIS le 28 avril 2021 à 06:56

Rémy Cabella, ancien joueur de Montpellier HSC et de l’ ASSE, a évoqué le match qui va opposer ses deux anciennes équipes chères à son âme.

ASSE : Cabella, « un gros match entre 2 clubs que j'aime »

Quelle équipe Rémy Cabella va-t-il supporter lors du match de la 35e journée de Ligue 1 qui opposera Montpellier HSC et l’ ASSE ? Le joueur a porté les maillots des deux clubs qui vont s’affronter dimanche (à partir de 17h 05) au stade de la Mosson. Le coeur du milieu de terrain offensif balance entre les deux équipes. « Même si je suis et que je reste un Pailladin, mon cœur a aussi un peu de vert (sourires) », a admis le joueur de 31 ans après avoir livré son analyse. « L’AS Saint-Étienne a fait une bonne opération récemment en battant Nîmes (0-2), puis Bordeaux (4-1). […] C'est un match entre une équipe de l’ ASSE (14e) qui essaie d'assurer sa survie en Ligue 1 et une formation du MHSC (8e) qui a encore des vues sur le haut du tableau. Ça promet un gros match entre deux clubs que j'aime », a expliqué Rémy Cabella sur le site internet de la Paillade.

Les stats du milieu de terrain à Montpellier et à Sainté

Le joueur natif d’Ajaccio a été formé au Montpellier HSC entre 2004 et 2010, soit 6 saisons. Il a été lancé en Ligue 1 ensuite avec le club héraultais. Rémy Cabella a totalisé 116 matches, pour 28 buts et 18 passes décisives sous le maillot Bleu et Orange entre 2009 et 2014. À l' ASSE, le milieu offensif a disputé 64 matchs pour 17 buts inscrits. Il a offert 12 passes décisives, entre fin août 2017 et juillet 2019. Il joue désormais au FK Krasnodar en Russie. Il y a été transféré par les Stéphanois pour 12 M€.