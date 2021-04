Manchester City : Guardiola revient sur la performance face au PSG

Publié par Chemssdine le 29 avril 2021 à 01:05

Après une première mi-temps poussive durant laquelle le PSG a su passer devant, Manchester City a su réagir en deuxième mi-temps pour remporter cette demi-finale aller de Champions League. Un résultat qui rend forcément heureux Pep Guardiola, qui a tenu à féliciter ses joueurs en donnant les clés de ce mieux en seconde période.

Le double visage de Manchester City

Les supporters des Citizens avaient de quoi être inquiets. Balbutiant son football pendant 45 minutes sur la pelouse du Parc des Princes face à un PSG motivé et déjà devant à la pause grâce à un coup de casque de Marquinhos. On ne reconnaissait alors plus les joueurs de Pep Guardiola et le techicien catalan a tenu à motiver ses joueurs à la mi-temps comme il l'a dit à l'issue du match au micro de RMC Sport. " Les gars, jouez au foot ! Faites preuve de personnalité, et jouez ! Si on doit perdre, perdons, mais on doit essayer ! On doit être nous-même, agressif, surtout avec le ballon. "

La belle réaction de City

Ces paroles ne sont visiblement pas tombés dans les oreilles de sourds. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Phil Foden ont su prendre l'avantage grâce à un but de Kevin de Bruyne et un coup-franc de Riyad Mahrez. En s'adjugant la victoire, les joueurs anglais ont ainsi pris une belle option sur la qualification et cela semblait réjouir fortement Guardiola à l'issue du match, lui qui pourrait jouer sa première finale de Champions League avec Manchester City. "On a très bien commencé et après on a encaissé le but, analyse Guardiola. On a pas joué de la manière dont on devait jouer dans cette compétition, avec du relâchement. Ce n’est pas facile contre le PSG vous savez, car dès que vous perdez le ballon, Ángel Di María, Neymar, Mbappé peuvent se lancer. On a été plus agressifs ensuite, plus intenses avec le ballon, on a pu déplacer le jeu et on revient à Manchester avec un bon résultat. "