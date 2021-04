Real Madrid : Hazard promet de belles choses pour la fin de saison

Publié par Chemssdine le 29 avril 2021 à 05:30

Recrue phare du Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard n'est jamais parvenu à réellement lancer son aventure chez les Merengue. Pourtant extrêment talentueux, le natif de la Louvière ne manque pas vraiment au Real même si une récente déclaration pourrait pousser les supporters à laisser une nouvelle chance au joueur.

Eden Hazard est (encore une fois) de retour

Marchant sur la Premier League lors de sa dernière saison avec Chelsea, Eden Hazard a franchi le pas à l'été 2019 en rejoignant son club de coeur : le Real Madrid. Un transfert emplissant d'espoir les fans madrilènes orphelins de Cristiano Ronaldo depuis un an, laissant un Karim Benzema esseulé. Dès son arrivée, le milieu offensif belge ne faisait pas une bonne impression aux supporters de Santiago-Bernabeu. A court de forme et affichant un léger surpoids, le joueur formé au LOSC a enfilé les blessures comme des perles et a quasiment réalisé une saison blanche, manquant également de chance en se blessant notamment sur des contacts rugueux, à l'instar de celui de son compatriote Thomas Meunier lors d'un Real Madrid-PSG.

Cette saison n'a pas été meilleure pour le numéro 7 madrilène, qui n'a pris part qu'à seize rencontres TTC. Pourtant revenu ce week-end en Liga, le Diable Rouge a même disputé une demi-heure face à son ancien club, Chelsea, en demi-finale de Champions League. Désormais habitué, Hazard ne veut pas brûler les étapes comme il l'a expliqué au micro de BT Sport : "Je pense que je veux juste aller étape par étape. Bien sûr, je veux jouer, mais le dernier match [contre le Real Betis], j'ai joué 15 minutes, aujourd'hui un peu plus."

Il veut faire gagner le Real Madrid

Motivé comme jamais, le catalyseur de 30 ans est conscient de la fin de saison haletante qui l'attend avec la Maison Blanche. Heureux d'avoir fait ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers, Hazard a affirmé son envie de faire gagner le Real Madrid cette saison au micro du média britannique : "Nous avons quelques matchs, de bons matchs, à jouer avant la fin de la saison. Je veux juste être prêt pour eux. Je me sens mieux, juste heureux de pouvoir rejouer. (...) C'est toujours bon de jouer contre des amis. J'ai quelques amis là-bas, mais maintenant je suis un joueur du Real Madrid, donc je veux juste gagner. Peu importe que ce soit Chelsea ou quelqu'un d'autre, je veux juste gagner. " Des propos qui montrent un état d'esprit intéressant du côté du Belge, ce qui devrait ravir Zinedine Zidane.