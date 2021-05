OL : Trois absences pour Rudi Garcia pour le choc à Monaco ?

Publié par Ange A. le 01 mai 2021 à 09:00

Actuel 4e du championnat, l’Olympique Lyonnais joue gros ce dimanche avec un déplacement à Monaco. Coach de l’ OL, Rudi Garcia n’est pas assuré de compter sur certains éléments contre le 3e de Ligue 1.

Des incertitudes pour Rudi Garcia avant Monaco

Après sa défaite contre le Lille OSC, l’Olympique Lyonnais est distancé dans la course au titre et celle à la Ligue des champions. Ce dimanche, l’ OL a l’occasion de se relancer. Quatrième de Ligue 1, Lyon affronte l’AS Monaco (3e), un concurrent direct autant pour le titre que pour la qualification en C1. Avant ce déplacement à Louis II, Rudi Garcia a fait le point sur son groupe. Le coach lyonnais n’est pas certain de pouvoir compter sur un avant-centre et un défenseur central. « On ne devrait pas avoir Islam Slimani [lésion musculaire] et Jason Denayer. Ils sont très incertains », a indiqué le technicien de 57 ans.

Une absence déjà confirmée pour l’ OL

Encore dubitatif quant à la présence de ces deux éléments, Rudi Garcia est déjà fixé sur le cas d’un latéral. Contre l’AS Monaco, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais va se passer du jeune Melvin Bard. « On n’aura pas Melvin Bard qu’on a dû sortir du groupe cette semaine. Il ne s'est pas blessé. On a été logiquement obligé de le sortir du groupe », a annoncé le coach de l’ OL. En revanche, le tacticien enregistre le retour d’un défenseur central contre le club de la Principauté. « On a le retour de Sinaly Diomandé qui a purgé son match de suspension », a révélé le coach des Gones. Avant cette confrontation, Lyon accuse quatre points de retard sur le club princier. Lequel est distancé d’un seul point par le PSG (2e) et de deux unités par le LOSC (1er).