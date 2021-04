AS Monaco - OL : Niko Kovac répond à Aulas pour le podium

Publié par ALEXIS le 30 avril 2021 à 21:59

L’ OL se tient prêt pour défier l’AS Monaco au stade Louis-II, afin de réduire l’écart de 4 points avec le club de la Principauté et rester en course pour le podium. Niko Kovac, entraîneur des Monégasques, a répondu à la Jean-Michel Aulas et Juninho qui entretiennent l’espoir de passer devant leurs adversaires au classement d'ici la fin de la saison.

OL : Niko Kovac, « le podium est notre objectif »

Devancé par le LOSC, le PSG et l’AS Monaco, l’ OL n’a pas abandonné la course pour une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2021-2022. À quatre matchs de la fin du championnat, l’équipe de Rudi Garcia espère décrocher le précieux sésame à défaut de pouvoir remporter le titre de champion. À quelques heures du match contre l’ASM, la direction de l’Olympique Lyonnais s’est mobilisée autour de son équipe, afin de la galvaniser. Ainsi, le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho ont poussé leurs joueurs à renouer avec la victoire dès dimanche.

En conférence de presse d’avant-match, Niko Kovac a apporté la réplique à l’ OL. « Bien sûr, nous voulons nous battre pour la 3e place, qui est notre nouvel objectif. Nous avons déjà pris une belle option. », a-t-il déclaré. Face au défi des Lyonnais, l’entraîneur de l’AS Monaco compte répondre sur le terrain. « Bien évidemment, nous espérons gagner ce match, comme nous voulons gagner tous les matchs », a-t-il lâché.

L'AS Monaco étrillé par Lyon à l'aller

Pour rappel, les Monégasques ont éliminé les Gones (0-2), le 21 avril dernier, en quart de finale de la coupe de France. Lors de la phase aller, l’ OL avait infligé une lourde défaite aux Asémistes à Lyon (4-1). C’était le 25 octobre 2020, lors de la 8e journée. Memphis Depay, Karl Toko-Ekambi (doublé) et Houssem Aouar avaient été les buteurs Lyonnais, tandis que Wissam Ben Yedder, celui de l'AS Monaco.