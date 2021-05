OL : Garcia avec trois absents et une surprise contre Monaco

Publié par Ange A. le 02 mai 2021 à 00:30

L’Olympique Lyonnais joue gros ce dimanche avec un déplacement à Louis II face à l’AS Monaco. Rudi Garcia, le coach de l’ OL, ne dispose pas de son groupe au complet pour cette rencontre cruciale.

Trois absences confirmées pour l’ OL contre l’AS Monaco

L’Olympique Lyonnais veut oublier sa défaite contre le Lille OSC. Dimanche, l’ OL affronte l’AS Monaco en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Cette affiche s’avère cruciale pour les Gones dans la course à la Ligue des champions. Quatrièmes à quatre unités des Monégasques, les Lyonnais doivent l’emporter s’ils veulent retrouver la C1 la saison prochaine. Pour ce choc, Rudi Garcia devra faire avec trois absents. Comme annoncé par le coach lyonnais, Melvin Bard n’a pas été convoqué contre l’ASM. Incertain avant la rencontre, Islam Slimani qui souffre d’une lésion musculaire est finalement forfait pour le déplacement sur le Rocher. Idem pour son compatriote Djamel Benlamri.

Denayer apte contre un Monaco diminué

Sur le banc contre Lille et incertain contre Monaco, Jason Denayer a été convoqué par Rudi Garcia. En conférence de presse, le coach de l’ OL indiquait que le défenseur belge était « très incertain » au même titre que Slimani. Reste maintenant à savoir si Denayer va retrouver sa place dans le onze lyonnais contre le club princier. Suspendu contre les Dogues, Sinaly Diomandé effectue son retour dans le groupe de Lyon. De son côté, Niko Kovac enregistre également plusieurs absences pour cette affiche au sommet. Le technicien croate sera privé de Sofiane Diop, Stevan Jovetic et Krépin Diatta, tous « en phase de réathlétisation ». Testés positifs à la Covid-19, Aleksander Golovin et Gelson Martins sont forfaits pour la réception de Lyon.