OL : Anthony Lopes lance le match décisif contre l'AS Monaco

Publié par ALEXIS le 01 mai 2021 à 05:00

L’ OL doit refaire son retard en Ligue 1, afin de se qualifier pour la Ligue des champions. Il affronte l’AS Monaco, un concurrent direct, dimanche (21h) au Stade Louis-II. Anthony Lopes a évoqué ce match décisif pour une place sur le podium, synonyme de qualification à l’Europe.

OL : Anthony Lopes craint un échec total

Cadre du vestiaire de l’ OL, Anthony Lopes a mobilisé ses coéquipiers en vue du match déterminant contre l’AS Monaco, lors de la 35e journée du championnat. L’enjeu de cette rencontre est capital pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a en effet 4 points de retard sur les Monégasques avec qu’il est en course pour une place sur le podium. En conférence de presse, le gardien de but ne s’imagine pas sans l’UEFA Champions League, deux saisons de suite. « C'est sûr qu'une deuxième année sans Ligue des Champions, ce serait un énorme échec, un échec total », a-t-il lâché. Lyon avait terminé à la 7e place la saison dernière écourtée à cause de la pandémie de covid-19.

« Gagner absolument », selon le gardien de but lyonnais

L’ OL reste sur deux défaites contre l’AS Monaco en quart de finale de la coupe de France et le LOSC en L1. Pour Anthony Lopes, c’est un impératif pour eux de renouer avec la victoire, afin de rester dans la course avec l'ASM, le PSG et le LOSC. « Je garde en état d’esprit qu’il faut gagner le match dimanche et ainsi de suite. Le groupe a les ressources nécessaires pour faire basculer tout cela du bon côté. Je n’ai aucun doute là-dessus, maintenant il faut le montrer sur le terrain et ne pas se relâcher », a-t-il recommandé.

Sur l’année civile 2021, l’AS Monaco est la meilleure équipe du championnat. Lyon a donc un sérieux adversaire en face. Mais le dernier rempart des Gones assure qu'ils sont « déterminés à aller chercher cette Ligue des Champions », « leur objectif principal ». En effet, l’ OL doit gagner ses quatre derniers matchs sans regarder les résultats de ses concurrents, et verra où il sera à la fin.