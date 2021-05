ASSE : Succession de Puel, les Verts menacés sur une piste ?

Publié par Ange A. le 03 mai 2021 à 07:15

Alors que l’avenir de Claude Puel semble incertain avec l’ ASSE, la direction des Verts aurait coché un nom en Ligue 2. Mais avec le futur départ de Michel Der Zakarian du Montpellier Hérault, le MHSC penserait à recruter la cible de Saint-Étienne cet été.

Déjà un nom pour la succession de Der Zakarian à Montpellier

Sur le banc du Montpellier Hérault SC depuis 2017, Michel Der Zakarian s’apprête à passer la main. En fin de contrat, le technicien arménien a fait savoir qu’il ne prolongera pas son bail au MHSC. Après une défaite contre l’AS Saint-Étienne dimanche (1-2), le tacticien de 58 ans a annoncé son départ au terme de la saison. « D’un commun accord, on arrête notre aventure. Ça fait 4 ans que je suis là, 4 très belles années […] On fait 4 saisons dans les dix premiers. Je suis content de mon parcours et de ce que j’ai fait. C’est le foot », a notamment déclaré l’entraîneur montpelliérain à Canal+.

Le MHSC sur une piste de l’ ASSE pour remplacer Der Zakarian

Quelques heures après cette annonce, un nom est déjà évoqué pour la succession de Michel Der Zakarian. Foot Mercato assure en effet que la direction du Montpellier Hérault lorgne la Ligue 2 pour s’offrir un nouvel entraîneur. Le média en ligne révèle que le club gardois s’intéresse au profil de Laurent Batlles. Âgé de 45 ans, il officie depuis 2019 sur le banc de l’ESTAC. Leader de Ligue 2 à trois journées de la fin, il est d’ailleurs proche d’une promotion dans l’élite. Seulement, le coach de Troyes est également sur les tablettes de l’ ASSE. Le club ligérien a coché son nom en cas de départ de Claude Puel. L’Équipe indiquait récemment que Mathieu Bodmer était impliqué dans un projet pour le rachat de Saint-Étienne. Pressenti au poste de directeur sportif, l’ancien lyonnais voudrait remplacer Puel par Batlles. Reste maintenant à savoir si l’ancien milieu de terrain est intéressé par un autre projet. Son contrat à Troyes est encore valide jusqu’en 2023.