ASSE : Maintien quasi-assuré, la réaction de Claude Puel

Publié par Ange A. le 03 mai 2021 à 00:30

L’AS Saint-Étienne a fait un grand pas vers le maintien ce dimanche. L’ ASSE s’est imposée (1-2) sur la pelouse du Montpellier Hérault. Claude Puel n’a pas caché sa joie après le coup de sifflet final.

L’ ASSE renverse le MHSC et se rapproche de son objectif

Après deux défaites successives, l’AS Saint-Étienne a renoué avec la victoire en championnat ce dimanche. L’ ASSE a dominé le Montpellier Hérault lors de la 35e journée de Ligue 1. Les locaux ont pourtant été les premiers à ouvrir le score lorsqu’Andy Delort a trompé la vigilance d’Étienne Green (5e). Relancés par l’égalisation de Romain Hamouma (16e), les Verts ont renversé le MHSC sur un but de Mathieu Debuchy (50e). Grâce à ce succès, le club ligérien est pratiquement assuré de rester dans l’élite. Les hommes de Claude Puel comptent 8 points d’avance sur le FC Nantes (barragiste) à trois journées de la fin. L’entraîneur stéphanois s’est réjoui de la performance des siens après la rencontre.

Le satisfecit de Claude Puel après Montpellier

« Le maintien n’est pas acquis mais c’est bien engagé. C’est un super résultat. Je félicite mes joueurs. Ce match était très important […] On aurait pu scorer plus en deuxième période mais je suis très fière de la prestation de mes joueurs. On a fait le match qui fallait. Je trouve que mon équipe a grandi », a confié Claude Puel en conférence de presse. Désormais 12e, l’ ASSE va tenter de sceller son maintien en Ligue 1 dimanche prochain contre l’Olympique de Marseille. L’OM pointe au 6e rang et lutte pour accrocher la 5e place, la dernière qualificative pour la Ligue Europa. Celle-ci est actuellement la priopriété du RC Lens.