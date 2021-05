LOSC Mercato : 40 M€, une pépite de Galtier vers Leicester ?

Publié par Ange A. le 03 mai 2021 à 08:30

Le Lille OSC pourrait empocher un important chèque de la part de Leicester City cet été. Selon la presse italienne, un joueur du LOSC intéresse les Foxes. Ceux-ci seraient prêts à casser leur tirelire.

Un joueur du LOSC visé par Leicester City

Après Wesley Fofana, un autre crack de Ligue 1 pourrait rejoindre Leicester City cet été. Comme l’AS Saint-Étienne, le Lille OSC pourrait aussi encaisser un joli chèque de la part du 3e de Premier League. Lequel s’intéresse à Boubakary Soumaré. D’après les informations de Fabrizio Romano, Leicester surveille le milieu de 22 ans depuis février et serait même en pole dans ce dossier. Il est désormais question pour les Foxes d’entamer les négociations avec le LOSC pour un transfert de Soumaré. D’après le spécialiste du mercato, le club anglais serait prêt à claquer 35 millions de livres, soit plus de 40 millions d’euros, pour signer l’ancien titi parisien. Celui-ci est encore sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2022.

Quelle réponse de Lille en cas d’offre de Leicester ?

Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le Lille OSC, Boubakary Soumaré n’est pas certain de prolonger avec les Dogues. La saison dernière, le milieu lillois était déjà proche de rejoindre la Premier League. Newcastle proposait un montant estimé à 45 millions d’euros pour recruter le natif de Noisy-le-Sec. Mais le milieu avait refusé de rejoindre les Magpies, souhaitant poursuivre sa carrière dans un club plus huppé. Ce choix lui avait valu une mise à l’écart pendant quelques semaines. Cette fois, la direction du LOSC ne devrait pas laisser de choix au joueur. Surtout que le nouveau propriétaire a besoin de liquidités pour renflouer les caisses du club.