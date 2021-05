OL : Bagarre en fin de match, Anthony Lopes accuse Monaco

Publié par ALEXIS le 03 mai 2021 à 19:30

L’ OL a renversé l’AS Monaco (3-2), dimanche soir, dans le décisif match pour la course au podium. La fin de la rencontre a été électrique au stade Louis-II. Anthony Lopes en veut aux Monégasques pour les cartons rouges récoltés par ses coéquipiers.

OL : Marcelo, De Sciglio et Caqueret suspendus

L’ OL a réussi à s’imposer face à l’AS Monaco, en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Les Gones n’ont plus qu’un point de moins sur le club du Rocher, actuel 3e du classement. L’Olympique Lyonnais (70 points) s’est ainsi relancé dans la course pour la qualification à la prochaine Uefa Ligue des champions. Mais Rudi Garcia ne pourra pas compter sur Marcelo et Mattia De Sciglio, expulsés à l’issue de match contre l’ASM. Maxence Caqueret, exclu pendant le match, sera aussi absent face aux Merlus samedi prochain (17h), tout comme le buteur Memphis Depay qui a cumulé 3 cartons jaunes en l’espace de 10 matchs.

Antony Lopes, « il faut savoir aussi perdre avec dignité »

Anthony Lopes est remonté contre les Monégasques à cause de la bagarre générale après le coup de sifflet final. Un incident qui a occasionné les cartons rouges de Marcelo et De Sciglio. « Après ce qui s'est passé en fin de match, c'est très, très pénalisant pour nous parce qu'on perd trois joueurs majeurs sur cartons rouges », a-t-il commenté avant de pointer l’attitude des joueurs de l'équipe de Niko Kovac. « Il faut savoir aussi perdre avec dignité. Quand ils sont venus gagner chez nous en Coupe de France (2-0), ça a été la même chose, mais on n'a pas répliqué, tout simplement », a fait remarquer le gardien de but de l’ OL.