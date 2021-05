OM : Course à l’Europe, les petits calculs des Marseillais

Publié par ALEXIS le 03 mai 2021 à 20:30

L’ OM est désormais à égalité avec le RC Lens, et a 2 points d’avance sur le Stade Rennais, dans la course pour une place qualificative en coupe d’Europe. Les Phocéens espèrent finir à la 5e place devant leurs concurrents directs, vu le calendrier jugé difficile des Lensois et des Rennais.

OM : Les Marseillais se réjouissent de la bonne opération

La lutte est serrée entre l’ OM (56 points), le RC Lens (56 points) et le Stade Rennais (54 points) pour la 5e place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa. Après le match nul concédé au RC Strasbourg (1-1) et surtout la défaite des Lensois et des Rennais, le club phocéen rêve encore plus du Top 5. Le site internet Le Phocéen s’est réjoui pour le point glané par l’équipe basée au Vélodrome contre les Alsaciens. « Dans la course à la 5e place, c’est une bonne opération pour l’Olympique de Marseille qui récupère un point sur le RCL et le SRFC », a écrit le média traitant l'actualité du club entraîné par Jorge Sampaoli. Rappelons que le Racing Club de Lens s’est incliné devant le PSG (2-1) au Parc des Princes et le Stade Rennais a perdu contre les Girondins à Bordeaux (1-0), le week-end dernier.

Les Phocéens rêvent de « ravir la 5e place au RC Lens »

Lors de la 36e journée du championnat, l’ OM affronte l’ASSE déjà assurée du maintien. Quant au Stade Rennais, il sera opposé au Paris Saint-Germain (2e), le même dimanche. Avant, le RC Lens ouvrira la course à distance face au LOSC, actuel leader, vendredi (21h). Les Sang et Or affronteront ensuite Bordeaux et l’AS Monaco pour boucler la saison. Quant aux Rouge et Noir, ils joueront l’AS Monaco (3e) après Paris. Dès lors, les Marseillais croient pouvoir profiter du calendrier difficile de ses deux adversaires directs pour les doubler sur le fil.

« Contre l’AS Saint-Étienne, l’ OM aura l’occasion de ravir la 5e place aux Nordistes, puisque Lens recevra Lille et Rennes accueillera Paris », a indiqué la source proche de l' OM. Notons que les Olympiens ont Angers SCO (13e) et le FC Metz (9e) au calendrier après l’ASSE (12e). Et il n'y a aucune certitude qu'ils prendront 9 points lors de leurs 3 derniers matchs de la saison.