PSG Mercato : Coup de théâtre à venir pour Neymar ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2021 à 14:06

Malgré une récente sortie plutôt rassurante sur son avenir au PSG, Neymar pourrait finalement retourner sa veste à la fin de la saison. Et comme toujours, un retour au Barça serait toujours dans les tuyaux pour l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Neymar finalement sur le départ ?

« Tout est presque réglé. Vous savez, on est en discussion avec Paris… On n’est pas pressé. Je me sens à l’aise. Je me sens vraiment très heureux ici au PSG », expliquait Neymar après la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Arrivée en août 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, la star brésilienne arrive au terme de son contrat en juin 2022, mais ne compte pas mettre un terme à son aventure parisienne de si tôt.

Une prolongation jusqu’en 2026 avec une saison supplémentaire en option est même déjà acquise selon les médias brésiliens et les propos du principal concerné. Cependant, un quotidien espagnol assure ce mercredi que le coéquipier de Kylian Mbappé a d’autres plans pour son avenir.

Neymar en contact avec le Barça ?

En effet, d’après les informations du Mundo Deportivo, Neymar prépare bel et bien son retour au FC Barcelone où son grand ami Lionel Messi l’attend impatiemment. Le journal édité à Barcelone par le Grupo Godó ajoute même que le protégé de Mauricio Pochettino a contacté Joan Laporta, le nouveau président du club barcelonais, pour lui exprimer son envie de revenir au Camp Nou. À la recherche d’arguments pour convaincre Messi de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain, le successeur de Josep Maria Bartomeu a fait de Neymar l’une de ses grandes priorités pour le mercato estival qui s’ouvre à compter du 9 juin 2021.

Selon La Vanguardia, un journal matinal d'information généraliste édité à Barcelone également, le retour de Neymar a déjà fait l’objet d’une importante réunion au sein de la direction du club culé et l’opération a été budgétisé pour une somme comprise entre 60 et 100 millions d’euros. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Neymar serait ainsi prêt à claquer la porte au nez du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison.