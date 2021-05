Stade Rennais : Ligue Europa, Maurice confiant avant le PSG

Publié par ALEXIS le 06 mai 2021 à 01:30

Directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice a évoqué la situation actuelle du club breton, dans la course pour une place qualificative pour la Ligue Europa.

Stade Rennais : Maurice, « les joueurs ont envie de bien finir »

Le Stade Rennais peut-il arracher une place qualificative pour l’UEFA Europa League en fin de saison ? Florian Maurice ne répond pas directement à la question par l’affirmative, car il estime que l’équipe de Bruno Genesio « n'a pas les cartes en main » pour finir à la 5e place de Ligue 1. Toutefois, le directeur technique du SRFC est certain que ses joueurs de Rennes ont un coup à jouer s’ils restent dans la même dynamique qu’avant la défaite contre les Girondins de Bordeaux. « Avec un état d'esprit excellent, un peu plus d'efficacité et d’engagement, je pense qu'on peut réussir quelque chose de bien. Les joueurs sont au taquet, ils ont envie de bien finir », a rassuré le responsable des Rouge et Noir, en conférence de presse.

Parlant de la fin de saison, Florian Maurice est en effet « convaincu que le Stade Rennais est capable d'être présent dans ce genre d'événement ». Pour jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine, les Rennais doivent terminer la saison à la 5e place, occupée présentement par le RC Lens. Or, l’équipe bretonne est actuellement 7e avec 2 points de moins sur le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille (56 points chacun).

Les Rennais motivés pour affronter le PSG

Le Stade Rennais affronte le PSG fraîchement éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, par Manchester City. Malgré tout, Florian Maurice est confiant face aux Parisiens, mais aussi lors de deux derniers matchs de la saison, respectivement contre l’AS Monaco et le Nîmes Olympique. « On est tous très mobilisés et concentrés sur ce match (contre Paris SG) et les deux autres. Ce seront trois matchs de Ligue des champions, ou trois finales, on peut les appeler comme on veut, mais ce seront trois matchs de haut niveau », a-t-il déclaré, tout en indiquant que ce qui se passe dans la tête du Paris Saint-Germain après son élimination en C1 ne l'intéresse pas.