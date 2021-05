RC Lens : Haise et le compliment de Pochettino avant le LOSC

Publié par ALEXIS le 06 mai 2021 à 03:30

Le RC Lens affronte le LOSC dans le derby nordiste, vendredi (21h) au Stade Bollaert. Un match décisif pour les deux équipes en course pour une place en Coupe d’Europe. Évoquant cette confrontation, Franck Haise a dévoilé les compliments de Mauricio Pochettino, après le match perdu (2-1) contre le PSG à Paris.

RC Lens : Haise, « quand Pochettino me dit ces choses, c'est une fierté »

Promu en Ligue 1, le RC Lens fait une saison remarquable sous les ordres de Franck Haise. Les Lensois sont 5es avec 56 points et sont à la lutte avec l’OM et le Stade Rennais pour une place en Ligue Europa. Avant le match décisif contre le leader, Lille OSC, l’entraîneur du Racing Club s’est enorgueilli des éloges reçus de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. « Quand Mauricio Pochettino me dit ces choses en fin de match, c'est une fierté. Il m'a félicité et a trouvé notre jeu dynamique. Il nous avait bien observés. Il sait la difficulté de faire ça pour un promu avec plein de joueurs de L2, de N2 ou de 19 ans », a-t-il lâché. Rappelons que les Sang et Or avaient battu les Parisiens à Bollaert lors du match aller (1-0), mais c’était sous l’ère Thomas Tuchel.

Les Lensois sans complexe contre le LOSC

Lors du derby contre les Lillois, le RC Lens n’aura pas de complexe face à son rival. « On n'a jamais été timides ou complexés cette saison. On sait que Lille est une meilleure équipe que nous, mais on n'est pas battus d'avance », a déclaré Franck Haise, avant de défier le leader de la Ligue 1. « On espère juste qu'on va les battre ». Sur la question de la qualification pour la Ligue Europe, le coach du club promu en L1 n’en fait pas une « fixation ». « Je n'aurais aucun regret quoiqu'il se passe. On sera fier de ce qu'on a réalisé. […] On va quand même tout faire pour être 5e ou 6e », a-t-il confié en conclusion. Précisons que la 6e place n'est pas encore qualificative pour la coupe d'Europe.