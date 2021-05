Barça, PSG Mercato : Un joli chèque promis aux Blaugranas

Publié par Ange A. le 06 mai 2021 à 07:30

Alors que la rumeur Neymar Jr a refait surface, le FC Barcelone attend une enveloppe du PSG. Le Barça doit notamment recevoir près de deux millions d’euros suite au départ à Paris d’un autre Brésilien l’été dernier.

1,5 M€ bientôt dans les caisses du Barça

Comme à chaque mercato depuis quelques saisons, le Paris Saint-Germain a recruté au milieu de terrain. L’été dernier, Rafinha et Danilo Pereira sont venus renforcer l’entrejeu du PSG. Si le Portugais est prêté avec option d’achat par le FC Porto, le milieu brésilien a rejoint Paris en tant que joueur libre. Il a résilié son contrat avec le FC Barcelone pour signer chez le champion de France en titre. Seulement, le club francilien devra débourser un franc symbolique pour le transfert de l’ancien de La Masia. Comme l’indique L’Équipe, les Blaugranas avaient inclus une clause obligeant le PSG à lui verser 1,5 million en cas de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Finaliste de la C1 la saison dernière, l’aventure s’est arrêtée en demi cette année pour les hommes de Mauricio Pochettino.

Rafinha, la bonne affaire pour le PSG ?

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Rafinha Alcantara en a retrouvé cette saison avec le Paris Saint-Germain. L’international auriverde (2 sélections/1 but) a disputé 30 matchs avec le PSG, dont 16 en tant que titulaire. Pour le moment, il n’a pas encore inscrit le moindre but avec les Rouge et bleus. L’ancien du Barça a tout de même délivré six passes décisives sur la campagne en cours. Il est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023.