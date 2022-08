PSG Mercato : Un superbe coup au Brésil en préparation

Publié par Ange A. le 11 août 2022 à 01:06







PSG Mercato : Désireux de dégraisser l’effectif professionnel de Paris, Luis Campos pousserait pour un départ vers le Brésil cet été.

PSG Mercato : Un indésirable vers le Brésil cet été ?

Le Paris Saint-Germain peine de nouveau à réaliser une grosse vente. Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos a entre autres pour missions de réduire l’effectif professionnel de Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur parisien souhaite travailler avec un groupe restreint. Dans ce sens, plusieurs éléments n’entrant pas dans ses plans ont été écartés du reste du groupe. De retour à Paris après un prêt au Celta Vigo, Rafinha fait partie des « indésirables » de Galtier. Le milieu de terrain brésilien ne dispose plus que d’une année de contrat. Le club francilien entend le refourguer cet été pour empocher quelques liquidités. Selon la presse brésilienne, Luis Campos pousserait pour un retour de Rafinha au bercail.

Paris déjà en négociations pour Rafinha

Selon O Globo, le Paris Saint-Germain propose les services de son milieu de terrain à des formations brésiliennes. La source indique que l’Atlético Mineiro et Botafogo sont notamment intéressés. Selon le média local, l’Atlético aurait un coup d’avance pour l’ancien blaugrana. Le PSG et la formation brésilienne seraient en négociations avancées pour Rafinha. Toutefois, Globo Esporte assure pour sa part que l’Atlético ne souhaite recruter le milieu de 29 ans que sous la forme d’un prêt. Une option qui ne ferait pas vraiment les affaires des Rouges et bleu en quête de quelques liquidités.

Bruno Andrade révélait que le club francilien attendrait 5 millions d’euros pour céder son international auriverde. Mais aucun prétendant sud-américain n’est disposé à verser ce montant au champion de France. Outre les réticentes de ces formations locales, le journaliste d’UOL Esporte indiquait que le milieu parisien n’envisage pas encore un retour au bercail. Encore moins un départ vers une destination exotique. Il aurait déjà rembarré un club du Moyen-Orient comme le confiait Saber Desfarges.