PSG Mercato : Signature de Rafinha à Paris, Neymar impliqué

Publié le 16 février 2021 à 16:05

Recrue estivale du PSG, Rafinha se prépare à faire ses retrouvailles avec son ancien club, le FC Barcelone, ce mardi (21h) au Camp Nou, en 8e de finale de la Ligue des champions. À cette occasion, il est revenu sur sa signature au Paris Saint-Germain, le dernier jour du mercato de l’été 2020.

PSG : Rafinha motivé par la présence de Neymar et Icardi à Paris

Rafinha (Rafael Alcântara do Nascimento) s’est engagé librement avec le PSG, le 5 octobre dernier. Il a quitté le FC Barcelone, son club formateur, libre de tout engagement et a signé un contrat de trois saisons, jusqu’en juin 2023, avec le club de la capitale. Au bout de quatre mois sous le maillot parisien, et à quelques heures de ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers Blaugrana, le milieu de terrain s’est confié au quotidien Le Parisien. Il a évoqué le match au sommet entre les deux clubs, mais aussi son arrivée au Paris Saint-Germain.

Il avoue avoir été motivé par la présence de Neymar, son ancien partenaire au Barça, et aussi celle de Mauro Icardi avec qui il a joué à l’Inter Milan (en Serie A) en 2018. « Mauro Icardi, Neymar… Leur présence a-t-elle joué dans votre arrivée ? Oui. C’est logique », a répondu Rafinha. « Ce sont des coéquipiers que je connais depuis longtemps. Alors qu’ils te demandent de les rejoindre, ça te donne encore plus d’envie », a-t-il expliqué.

Le Brésilien séduit aussi par « le projet attractif et ambitieux »

Mais ce n’est pas que son compatriote et l’Argentin qui ont motivé le Brésilien à s’engager avec le PSG. Il y a évidemment l’ambition du club. « Le projet présenté par le club m’a semblé très attractif, ambitieux. Je rejoins un très grand club », a souligné l’ancien Barcelonais. Rafinha a joué 12 matchs de Ligue 1 avec l'équipe parisienne et a été titulaire 9 fois. Il a délivré 4 passes décisives en championnat. En Champions League, il a disputé 5 matchs et a offert une passe décisive. Le Brésilien de 28 ans court donc après son premier but avec le Paris SG. Pourquoi pas contre le FC Barcelone, ce mardi soir ?













Par ALEXIS