PSG Mercato : L'avenir de deux milieux se précise au Paris SG

Publié par Thomas G. le 23 août 2022 à 11:35





PSG Mercato : Malgré la mise en place du plan de dégraissage massif, le Paris SG pourrait conserver deux indésirables cette saison.

PSG Mercato : Revirement de situation pour l’avenir de deux milieux

Lancé dans un dégraissage de grande envergure, le Paris Saint-Germain se heurte au manque de sollicitations pour certains joueurs. Le PSG souhaite réduire l’effectif de Christophe Galtier avant le 1er septembre. Tous les éléments présents dans le groupe 2 du Paris SG ont été invités à partir par la nouvelle direction parisienne. C’est notamment le cas de Rafinha, Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa. Si l’international français a récemment fait l’objet d’un intérêt de Fulham, ses camarades du loft sont encore bien ancrés à Paris. La situation est bien différente pour le milieu allemand et le champion olympique brésilien.

Selon les informations de L’Équipe, les deux joueurs ne sont quasiment pas sollicités sur le marché des transferts. Un problème pour le PSG à moins de deux semaines de la fin du mercato estival. Si les deux milieux de terrain ne trouvent pas de porte de sortie, Rafinha et Julian Draxler pourraient effectuer une saison de plus au Paris SG. Dans ce cas, les deux internationaux pourraient être mis à la disposition de l’équipe réserve du PSG qui évolue en Nationale 3. Le Paris Saint-Germain espère néanmoins pouvoir trouver une solution, d’autant plus que Julian Draxler ambitionne toujours de disputer la Coupe du Monde.

PSG Mercato : Draxler et Rafinha partis pour rester au Paris SG

Après avoir refusé une offre venant du Qatar, les perspectives de sortie s’amenuisent pour le champion olympique brésilien Rafinha. Dans le même temps, Julian Draxler avait été annoncé dans le viseur de Newcastle, mais le natif de Gladbeck privilégie un retour en Bundesliga. Le club de la capitale s’active en coulisse pour trouver des solutions, le PSG souhaitant poursuivre son dégraissage pour renflouer les caisses du club. Les éventuels départs de Rafinha et Julian Draxler permettraient également de réduire la masse salariale et d'accueillir Fabian Ruiz.