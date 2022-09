PSG Mercato : Liverpool s'est renseigné sur un milieu du Paris SG !

Publié par Thomas G. le 08 septembre 2022 à 11:24





PSG Mercato : Libéré par le départ de ses indésirables, le Paris Saint-Germain avait la possibilité de faire un somptueux deal avec Liverpool cet été.

PSG Mercato : Liverpool visait un milieu du Paris SG

Euphorique après la victoire face à la Juve (2-1), le Paris Saint-Germain a surfé sur cette dynamique pour boucler le départ de Mauro Icardi. Le loft du PSG est désormais vide et la mission dégraissage est une réussite. La nouvelle direction parisienne s’est activée en coulisse pour trouver des points de chute aux indésirables avec parfois des destinations surprenantes. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’un des joueurs non conservés par le Paris Saint-Germain était courtisé par Liverpool.

Le journaliste italien explique que Jürgen Klopp voulait renforcer son milieu de terrain dans les dernières heures du mercato. Face à l’urgence de la situation, les Reds ont multiplié les pistes et l’une de ces cibles était le milieu brésilien Rafinha. Le champion olympique, qui s’est engagé librement avec le club Qatari d’Al-Arabi SC, aurait donc pu connaître une autre fin de mercato. Un transfert du PSG à Liverpool lui aurait permis de retrouver son grand frère Thiago Alcantara et de disputer la Ligue des Champions. Malheureusement pour la famille Alcantara, les Reds ont finalement opté pour Arthur qui est arrivé en prêt en provenance de la Juve. Le Paris Saint-Germain aurait pu boucler une nouvelle vente en Premier League après celles d’Idrissa Gueye et d’Alphonse Areola.

PSG Mercato : La mission du Paris SG est terminée

Le transfert de Rafinha à Liverpool n’a pas abouti, mais le PSG a réalisé un grand pas dans son nouveau projet. Malgré des désaccords entre Antero Henrique et Luis Campos, le club de la capitale a réussi a vidé intégralement son loft. Ce dégraissage massif va permettre d’améliorer la situation financière du Paris Saint-Germain notamment face aux contraintes de fair-play financier. Dans le même temps, les nombreux prêts avec option d’achat devraient permettre aux Parisiens de renflouer les caisses en fin de saison.