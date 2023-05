Déjà privé de plusieurs cadres contre l'OM, Paulo Fonseca a décidé de mettre sur le banc un habituel titulaire. C'est l'attaque qui serait chamboulée.

Une nouvelle qui devrait encore un peu plus animer le suspense dans cette fin de saison. Alors que le LOSC joue un match crucial face à l'OM ce samedi, Paulo Fonseca a décidé de faire un grand changement dans son attaque. Le technicien du club nordiste a choisi de placer sur le banc un de ses cadres, Jonathan Bamba selon La Voix du Nord. Un choix fort, quand on sait que le joueur a été titularisé à 30 reprises toutes compétitions confondues.

Une question vous vient sans doute en tête : pourquoi cette décision ? Jonathan Bamba est un pilier de l'équipe depuis 5 saisons, ayant disputé à chaque fois une trentaine de matchs au minimum. Si l'attaquant a souvent été courtisé durant son aventure, il n'a jamais été vraiment clair pour son avenir. D'après La Voix du Nord, ses représentants ont eu l'occasion de discuter « prolongation » avec la direction du club fin avril. Le LOSC ne souhaiterait pas se séparer de son ailier.

Le LOSC avec Adam Ounas contre l'OM

Le choix de Paulo Fonseca serait donc purement sportif. L'entraîneur portugais considère peut-être que Jonathan Bamba, qui reste sur 15 titularisations consécutives, doit souffler pour être en forme contre l'OM. C'est pourquoi l'ailier de 27 ans pourrait être sur le banc de touche ce samedi, malgré l'importance de la rencontre. C'est Adam Ounas qui en profiterait pour prendre sa place, aux côtés de Jonathan David et Rémy Cabella selon L'Équipe.

L'international algérien (21 sélections, 5 buts) n'a pas eu l'occasion de se montrer autant que son partenaire. Avec 18 matchs dans les jambes pour un but et une passe décisive, il fait un retour discret en France après avoir performé à Bordeaux (2015-2017) et Nice (2019-2020). Une bonne prestation face à l'OM pourrait lui permettre de marquer des points auprès de Paulo Fonseca. Le LOSC doit l'emporter afin de consolider sa cinquième place en Ligue 1. Le club possède un petit point d'avance sur le Stade Rennais, principal poursuivant à 3 journées de la fin.