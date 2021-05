ASSE : Une pépite stéphanoise lâche un indice sur son futur

Publié par Ange A. le 07 mai 2021 à 08:30

Sur le banc de l’ ASSE depuis octobre 2019, Claude Puel a permis l’éclosion de nombreux jeunes. Lucas Gourna-Douath fait partie de ces cracks. Aujourd’hui courtisé sur le marché des transferts, le milieu de terrain s’est confié sur l’intérêt qu’il suscite.

Un départ pour Gourna-Douath de l’ ASSE dans les tuyaux ?

Bien qu’en difficulté en championnat, l’AS Saint-Étienne a connu l’émergence de nombreuses pépites. Une volonté affichée par Claude Puel dès son arrivée sur le banc des Verts. Le technicien castrais a écarté bon nombre de cadres pour faire de la place à la jeunesse. Lancé cette saison par le coach des Verts, Lucas Gourna-Douath a fait montre de son talent sur les pelouses de Ligue 1. Pour sa première saison en professionnel, le milieu de 17 ans suscite l’intérêt de nombreux clubs, notamment à l’étranger. Plusieurs sources présentent d’ailleurs le prodige stéphanois comme le prochain grand coup du club ligérien. D’aucuns estiment en effet que son transfert pourrait au moins rapporter 20 millions d’euros à Saint-Étienne.

La réponse de Gourna-Douath pour son avenir

Seulement, Lucas Gourna-Douath n’a pas encore la tête à un départ de Saint-Étienne. Interrogé par Le Progrès, le milieu stéphanois a fait part de son désir de poursuivre son apprentissage sous la mythique tunique verte. « Je suis très content à l’ ASSE. Je suis avec une bande de copains, de grands frères, mes petits au centre de formation. Je me sens très bien et je suis content d’évoluer sous le maillot de mon club formateur […] C’est flatteur mais, aujourd’hui, je suis à Saint-Étienne et je me concentre uniquement sur cela. D’autres personnes s’occupent du reste », a notamment confié le milieu au journal régional. Cette sortie devrait notamment plaire à ses dirigeants. Lesquels voudraient prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en 2023.