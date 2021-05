PSG Mercato : Inter, Florenzi se prononce sur son avenir

Publié par Ange A. le 07 mai 2021 à 09:30

Prêté avec option d’achat au PSG, Alessandro Florenzi pourrait ne pas poursuivre l’aventure dans la capitale. Le latéral prêté par la Roma est annoncé en Italie où l’Inter Milan, nouveau champion d’Italie, s’intéresse à lui. Le principal concerné s’est exprimé sur son possible départ de Paris.

Florenzi vers la sortie au PSG ?

Suite au départ de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain a misé sur Alessandro Florenzi l’été dernier pour remplacer le Belge. Après des débuts prometteurs, le latéral italien a baissé en régime comme le démontrent ses prestations lors de la double confrontation contre Manchester City. Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, l’avenir du défenseur de 30 ans fait aujourd’hui débat à l’approche du mercato estival. Si le PSG n’a pas encore tranché à ce sujet, l’Inter Milan entend rapatrier le Giallorossi. Antonio Conte s’intéresse au profil de son jeune compatriote et voudrait compter sur lui la saison prochaine. Interrogé sur un transfert à l’Inter, Florenzi s’est montré indécis.

Alessandro Florenzi flou sur son avenir

S’il se plaît au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi assure ne pas savoir de quoi son avenir sera fait. « Au PSG, j’ai eu l'expérience que je voulais. Pour l’avenir, on verra ce qui se passera. J’apprécie les rumeurs sur l’Inter car c'est un club de premier plan… Mais je me concentre sur le PSG. Je veux donner le meilleur pour ce club, ensuite on verra », a confié le latéral parisien selon les propos relayés par La Gazzetta dello Sport. En prêt à Paris, Florenzi a disputé 33 matchs, dont 30 titularisations, pour deux buts et une passe décisive. Encore lié à la Roma jusqu’en 2023, le montant de son option d’achat est estimée à 8 millions d’euros.