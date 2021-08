Mercato OL : Après Onana, Bosz tente un joueur estampillé PSG

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2021 à 04:55

Le mercato OL n’a pas encore fini de livrer ses secrets. Alors que le gardien de but de l’Ajax Amsterdam, André Onana, est annoncé proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais, un ancien joueur du PSG plaît à Peter Bosz.

Mercato OL : Alessandro Florenzi sur les tablettes de Lyon

D’après le journal L’Équipe, le gardien international camerounais André Onana a trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais, qui se rapproche également d’un terrain d’entente avec l'Ajax Amsterdam pour un transfert à 7 millions d’euros. En attendant la finalisation de l’opération Onana, les dirigeants du club lyonnais se penchent sur la piste d’un défenseur. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, Peter Bosz apprécie le profil d’Alessandro Florenzi. Pas conservé par le Paris Saint-Germain après une saison en prêt, le latéral droit est retourné à l’AS Rome cet été.

Mais l’OL aimerait le faire revenir en Ligue 1 la saison prochaine. Malgré la présence de Léo Dubois, l’entraîneur des Gones veut disposer d’un second spécialiste au poste d’arrière droit. Le successeur de Rudi Garcia a donc demandé à Juninho de recruter l’international italien de 23 ans. Plusieurs sources venues de Rome ont récemment annoncé que la direction de la Louve ne compte pas garder Alessandro Florenzi et ne devrait donc pas dire « non » à l’Olympique Lyonnais si Jean-Michel Aulas et Juninho se montrent généreux dans leur proposition. Cependant, il faudra convaincre José Mourinho de laisser filer son joueur.

José Mourinho prêt à gâcher les plans de Lyon ?

La Gazzetta dello Sport indique que José Mourinho pourrait contrarier les plans de son homologue lyonnais sur la piste menant à Alessandro Florenzi. Le quotidien transalpin explique que le nouveau coach de l’AS Rome s’oppose au départ du nouveau champion d’Europe. Le média sportif assure l’entraîneur portugais a personnellement appelé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pour lui faire comprendre qu’il compte sur la saison prochaine et qu’il l’attend pour la reprise. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le compatriote de Marco Verratti est estimé à 13 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste à savoir si l’OL réussira à réaliser ce gros coup.