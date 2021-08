FC Séville Mercato : Alessandro Florenzi proche d'un retour en Liga

Publié par Thomas le 03 août 2021 à 13:55

Retourné à l’AS Roma cet été après son prêt mitigé au Paris Saint-Germain cette saison, le latéral droit italien tout juste champion d’Europe, Alessandro Florenzi, est pressenti pour rejoindre l’Espagne et le FC Séville. Selon la presse transalpine et notamment La Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur du FC Valence pourrait faire un retour dans le championnat espagnol en ralliant le club andalou dans le cadre d’un transfert sec. Si les pistes menant à l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan ne se sont pas avérées sérieuses, Séville semble être la porte de sortie la plus probable pour le joueur, qui voit son avenir à l’AS Roma s’estomper jour après jour.

FC Séville Mercato : Alessandro Florenzi vers un retour en Liga ?

Le courant ne semble plus passer entre l’AS Roma et le latéral italien. Le joueur prêté cette saison au Paris Saint-Germain devrait quitter le navire Giallorosi et sa destination pourrait bien être la Liga espagnole, un championnat où il s’est illustré en 2019-2020 sous les couleurs du FC Valence. Florenzi s’entraîne actuellement avec les indésirables de Mourinho à la Roma, en d’autres termes, les joueurs en quête d'une porte de sortie : Javier Pastore, Pedro, ou encore le Français Steven Nzonzi. Avec l’étiquette de champion d’Europe avec la Squadra Azzurra, le défenseur de 30 ans jouit d’une belle cote à l’étranger. Son prix de vente pourrait s’élever autour des 8 millions d’euros comme l’affirme le journal italien. Un prix qui rentrerait dans les conditions financières du directeur sportif andalou, Monchi.

À Valence, Alessandro Florenzi avait foulé 14 fois les pelouses de la Liga, réalisant une saison moyenne. Arrivé la saison suivante au PSG, qui était à la recherche d’un latéral, le joueur de 30 ans, bien que titulaire indiscutable, n’était pas parvenu à convaincre les supporters et les dirigeants.