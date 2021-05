PSG Mercato : Le Real Madrid rehausse son plan pour Mbappé

Publié par Gary SLM le 07 mai 2021 à 11:24

De façon inévitable, l'avenir de Kylian Mabppé sera le tube de l'été au PSG. Le Real Madrid ne relâche pas la pression sur ce dossier pour lequel la communication reste inchangée malgré les semaines qui s'égrainent.

Mercato PSG : Quelle trouvaille du Real Madrid pour Kylian Mabppé ?

Le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé que l'entraîneur Zinédine Zidane et le président Florentino Perez voient comme le digne successeur de Cristiano Ronaldo. Le jeune buteur du PSG, en fin de contrat dans un an, n'a jusqu'ici laissé entrevoir aucune position sur son avenir. Les vice-champions d'Europe multiplient pourtant les offres pour le convaincre de prolonger dans la capitale française sans succès.

Du côté du Real Madrid, la communication sur le dossier reste la même. Des médias madrilènes distillent des rumeurs sur les intentions des dirigeants sans jamais faire confirmer les allégations par les concernés. Le journaliste Pipi Estrada, dans la célèbre émission El Chiringuito, a dévoilé ce qui serait le plan ambitieux des dirigeants du club espagnol pour convaincre le Paris Saint-Germain.

En effet, Kylian Mbappé n'aura bientôt plus qu'une année de contrat à honorer avec le club Parisien. S'il ne renouvelle pas ses engagements, il s'ouvrirait la porte à un départ gratuit vers le club de son choix. Ce cas de figure ferait perdre de l'argent au club de foot de la capitale, finalement dans l'obligation de vendre son joueur en cas de non-signature d'un nouveau contrat.

100 millions d'euros + Varane pour Mbappé ?

Pipi Estrada indique que le Real Madrid joue sur ce cas de figure et base donc sa proposition sur cette position pas très confortable de Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif Leonardo. Pour convaincre le PSG de leur céder Kylian Mabppé, les merengues envisageraient une offre famélique de 100 millions d'euros. Cette proposition ne devient sérieuse qu'avec l'inclusion de Raphaël Varane dans la transaction. Le Real Madrid propose donc son défenseur central plus l’enveloppe de 100M€ contre le buteur parisien.

Le Paris SG, à la recherche de renforts pour sa défense, devrait étudier la question. Indépendamment du dossier du partenaire de Neymar Jr, le directeur sportif brésilien avait déjà inscrit le nom de l'international français du Real sur ses tablettes. Même si Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, ou même le Bayern Munich peuvent tenter leur chance auprès du club champion de France pour Mbappé, l'idée de recevoir Raphaël Varane + 100 millions d'euros peut faire pencher la balance en faveur du rival espagnol du FC Barcelone.

L'échec du PSG en Uefa Ligue des Champions a considérablement réduit ses chances de retenir son attaquant au mercato estival. Cette déconvenue a même aussi mis en difficulté la direction parisienne dans les tractations pour faire résigner Neymar, courtisé par le Barça pour convaincre Lionel Messi.

Le PSG - FC Barcelone, même combat

L'Argentin est en fin de contrat et peut quitter le club catalan dans les prochaines semaines. Malgré le retour de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, Messi attend de voir le visage de la nouvelle équipe avant de décider de poursuivre ou non sa carrière au Barça. On peut dire que le Paris SG est dans le même dilemme. Neymar veut connaitre les options à disposition de ses dirigeants pour rehausser le niveau de l'équipe de la saison prochaine. Si les options des dirigeants parisiens s'avèrent conformes aux idées qu'il se fait d'un club ambitieux, sa prolongation devrait intervenir au mercato estival.