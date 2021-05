OL Mercato : Memphis Depay poussé vers la porte de sortie

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 13:00

En fin de contrat à l’ OL en juin 2021, Memphis Depay devrait quitter Lyon pour rejoindre le FC Barcelone à l’issue de la saison. Un ancien joueur du club rhodanien ne veut plus entendre parler de l’attaquant néerlandais entre Rhône et Saône. Il souhaite son départ précipité.

OL : Memphis Depay « pas digne d’être capitaine »

Memphis Depay n’a pas accepté l’offre de l’ OL en vue de la prolongation de son contrat expirant fin juin prochain. Il est donc sur le point de partir librement, puis de s’engager probablement avec le Barça. Son compatriote Ronald Koeman, coach du club catalan, avait tenté en vain de le transférer de l’Olympique Lyonnais pendant le mercato estival 2020. Il devrait finalement retrouver son ancien sélectionneur, libre de tout engagement. Dans ses propos confiés à olympique-et-lyonnais, Yohan Gomez reconnait certes le talent de Memphis Depay, mais il n’apprécie pas du tout son état d’esprit et son jeu trop personnel.

« Il a du talent. Il est capable de faire des choses extraordinaires, puis de disparaître dans la foulée… », a-t-il fait remarquer. Le consultant pour la source avoue qu’il n’est « pas un fan du joueur » débarqué de Manchester United à l’ OL en janvier 2017. L’ancien milieu défensif lyonnais attend en effet de l’attaquant des Gones qu’il « montre l’exemple par sa manière de faire », car il « n’est pas digne d’un capitaine » selon lui.

Le Néerlandais aussi performant au Barça qu'à Lyon ?

D’après Yohan Gomez, Memphis Depay ne joue pas collectif. En tout cas, l’ex-Lyonnais « attend de voir ce qu’il va donner dans un grand club, étant donné qu’il veut partir au FC Barcelone depuis son arrivée à l’ OL ». Pourtant, le joueur de 27 ans est décisif depuis sa signature à Lyon. Il a marqué 75 buts et délivré 53 passes décisives sous le maillot blanc, rouge et bleu en 176 matchs disputés. Uniquement en Ligue 1, il a inscrit 62 buts et offert 43 passes décisives durant les 163 matchs joués. Cette saison, Memphis Depay est l'actuel 2e meilleur buteur du championnat avec 19 buts en 35 matchs, derrière Kylian Mbappé du PSG (25 buts en 29 matchs).