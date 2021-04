OL Mercato : Barça, Memphis toujours la priorité de Koeman ?

Publié par ALEXIS le 27 avril 2021 à 16:30

Memphis Depay devrait quitter l’ OL où son contrat prend fin en juin 2021. Plusieurs clubs, notamment le FC Barcelone, sont à l’affût pour le récupérer librement. Faisant le point sur le dossier du buteur de Lyon, Mundo Deportivo assure que ce dernier est toujours la priorité de son compatriote Ronald Koeman.

OL : Koeman n'a pas abandonné la piste Memphis Depay

Dans quel club va évoluer Memphis Depay la saison prochaine ? À l’ OL, au FC Barcelone, à l’AC Milan ou encore au PSG ? En effet, l’attaquant des Gones est en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison et est courtisé par les clubs cités. Il tient certes une proposition de prolongation de Jean-Michel Aulas entre les mains depuis des mois, mais il ne trouverait pas l’offre à son goût. Sollicité pour ses performances, mais aussi pour son statut de joueur libre, Memphis Depay prend son temps avant de décider de son avenir. Et cette période de réflexion laisse libre cours aux spéculations.

Selon le quotidien sportif espagnol, le joueur de 27 ans est toujours inscrit en tête de liste sur le calepin de Ronald Koeman. Ce dernier espère attirer le capitaine de l’ OL au Camp Nou cet été, sans payer d’indemnité de transfert sur ce coup-ci. En effet, le Barça a tenté de recruter le Néerlandais pendant le dernier mercato estival. Le transfert avait avorté pour des raisons administratives. Si l’on en croit le média cité, le club catalan, plus particulièrement son entraîneur, n’a pas abandonné l’idée de s’attacher les services de Memphis Depay. Il serait le remplaçant idéal de Luis Suarez transféré à l'Atlético Madrid l'été dernier.

Le buteur de Lyon affole les statistiques

Memphis Depay empile les buts avec l’ OL depuis sa signature au club en janvier 2017. Il a marqué 74 buts et offert 52 passes décisives en 175 matchs disputés sous le maillot des Gones. Depuis le début de l’exercice présent, il a inscrit 20 buts et a délivré 9 passes décisives en 37 apparitions, toutes compétitions confondues. Il est actuellement le 2e meilleur buteur de la Ligue 1 avec 18 réalisations en 34 matchs joués, derrière Kylian Mbappé. L'ancien joueur de Manchester United a fait ses preuves sous le maillot lyonnais et rêve toujours d'évoluer dans un club plus grand que Lyon.