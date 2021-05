RC Lens - LOSC : Le plan de Galtier pour finir devant le PSG

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 20:04

Le LOSC affronte le RC Lens ce vendredi (21h), toujours avec l'envie d'arracher le titre de champion de France qu'il lutte avec le PSG. Pour éviter de se faire doubler par son dauphin parisien, Christophe Galtier a un plan très simple, s'imposer face à chacun de ses prochains adversaires.

LOSC : Galtier vise 3 victoires pour le titre de champion

Leader de la Ligue 1, le LOSC n’a qu’un seul point d’avance sur le Paris Saint-Germain (2e) et 5 points sur l’AS Monaco (3e). Il y a encore 9 points en jeu lors des trois dernières journées du championnat. Christophe Galtier a sorti sa stratégie. Un plan simple dans la consigne, mais difficilement réalisable sur le terrain.

En effet, le coach de Lille OSC a demandé à ses joueurs de tout faire pour gagner tous leurs derniers matchs, sans faire de calcul et sans regarder les résultats des concurrents directs. « Je pense que Paris SG gagnera ses trois prochains matchs en L1. Si on veut rester en tête, il faudra gagner nos trois prochaines rencontres », a indiqué l’entraîneur Lillois, en conférence de presse.

Le coach de Lille OSC atténue la pression du derby

Pour commencer, le LOSC est face au RC Lens lors du derby nordiste ce vendredi soir, au stade Bollaert. L’équipe de Christophe Galtier affrontera ensuite l’AS Saint-Étienne (le 16 mai) au stade Pierre Mauroy avant de boucler la saison par le match contre Angers SCO (23 mai) au stade Raymond Kopa.

La consigne de l’entraîneur des Dogues en cette fin d'exercice est bien claire. Il a demandé à ses joueurs de rester focalisés sur leurs atouts et non sur les points forts de leurs concurrents dans la course. « On se concentre sur les forces et les faiblesses de notre adversaire. […] Le plus important est d'avoir un bon état d'esprit. Il faudra être froid, pas calme, mais lucide... », a conseillé l' entraîneur du LOSC à ses joueurs avant d'ajouter : « Je ne pense pas non plus que ce match (contre le Racing Club de Lens) sera décisif.»