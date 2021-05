LOSC : Les Dogues d'attaque pour le derby contre le RC Lens

Publié par Ange A. le 06 mai 2021 à 23:30

Leader du championnat, le Lille OSC joue gros ce vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Le LOSC se rend sur la pelouse du RC Lens, son rival historique et actuel 5e du championnat.

La réponse sèche de Yilmaz à Kakuta avant le derby

Le RC Lens est prévenu. Burak Yilmaz est en grande forme avant le derby contre les Sang et Or ce vendredi. L’attaquant turc reste sur quatre buts et une passe décisive lors des quatre derniers matchs de Lille. Avant ce derby du Nord, l’avant-centre de 35 ans a tenu à réagir aux propos de Gaël Kakuta. Le milieu lensois a récemment déclaré qu’il préfèrerait voir le PSG finir champion cette saison. L’occasion pour le buteur lillois de faire une piqûre de rappel au Congolais. « Je connais bien le joueur. C’est un très bon joueur, expérimenté. Par rapport au respect, il aurait dû garder ça pour lui. En plus, la semaine dernière, ils ont joué contre Paris et ils ont perdu », a lâché Yilmaz en conférence de presse.

Une seule absence de taille au LOSC contre Lens

Pour ce derby du Nord, Christophe Galtier dispose presque de son groupe au complet. Absent contre Nice, Renato Sanches est disponible pour affronter le RC Lens. En attaque, le coach du LOSC pourra compter sur la plupart de ses éléments offensifs, dont Burak Yilmaz, joueur le plus décisif des Dogues cette saison avec 15 réalisations et 5 offrandes. Absent des pelouses depuis le 7 mars, Isaac Lihadji est forfait pour ce classique du championnat. Benjamin André va également rater ce derby. Le milieu du Lille OSC est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Leader de Ligue 1, Lille part favori pour cette affiche. La bande à José Fonte avait infligé un 4-0 lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en octobre à Pierre-Mauroy.