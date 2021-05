LOSC : Titre, Galtier refuse de s'emballer après le derby

Publié par Ange A. le 08 mai 2021 à 01:00

Le Lille OSC a fait un nouveau pas vers le titre vendredi en disposant du RC Lens (0-3). Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier est resté mesuré au sujet du sacre en championnat.

Le LOSC corrige le RC Lens et se rapproche encore du sacre

Le Lille OSC n’a pas tremblé sur la pelouse du RC Lens. Vendredi, le LOSC a signé une victoire (0-3) au stade Bollaert en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Homme providentiel de Lille sur cette fin de saison, Burak Yilmaz s’est offert un doublé (4e s.p, 40e). Jonathan David a scellé la victoire des siens au retour des vestiaires (60e). Grâce à ce succès, Lille est assuré de conforter sa place au terme de cette journée. Une bonne nouvelle pour le club nordiste qui n’est plus qu’à 180 minutes d’un sacre en championnat. Entraîneur des Dogues, Christophe Galtier a été interrogé sur cette perspective. Le coach lillois reste focus et refuse l’enflammade.

Galtier modéré après la victoire dans le derby

« Évidemment que c’est une grande performance […] C’est une très belle victoire, elle arrive à point nommé. Mais je reste convaincu qu’il faudra remporter les deux derniers matches pour être champion », a d’abord lâché l’entraîneur du LOSC cité par L’Équipe. Christophe Galtier est déjà tourné vers Saint-Étienne et Angers, les deux derniers adversaires de Lille. « On va sûrement affronter deux équipes qui vont arriver relâchées, qui joueront leur match sans aucune pression, elles voudront battre le leader actuel. On devra se préparer avec beaucoup de motivation et d’humilité, qui nous caractérise », a poursuivi le technicien. Leader avec 4 points d’avance sur le PSG, Galtier estime que seuls ces derniers adversaires et la nervosité pourraient priver son équipe du titre en Ligue 1.