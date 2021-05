PSG : Prêté, Moise Kean a tranché pour son avenir

Publié par Chemssdine le 08 mai 2021 à 20:45

Recruté en prêt cet été pour pallier à la longue absence de Mauro Icardi, Moise Kean a fait plus que de l'intérim en première partie de saison avec le PSG. Pourtant relégué sur le banc en ce moment à Paris, le jeune buteur italien aurait pour dessein de s'installer du côté de la capitale.

La belle saison de Moise Kean avec le PSG

Recruté en toute fin du mercato estival, Moise Kean a été recruté avec une discrétion qui ne correspond pourtant pas aux recrutements du club de la capitale. Grand espoir de la Juventus Turin quelques années auparavant, l'attaquant italien s'était quelque peu perdu du côté d'Everton la saison dernière. A Paris, le natif de Verceil dans le Piémont, était censé remplacer numériquement un Mauro Icardi blessé pour une longue période. Pourtant, le buteur de 21 ans a fait mieux que du simple intérim, en compilant 16 buts en près de quarante matches.

Son avenir semble décidé

D'après le Parisien, le joueur qui ne dispose pas d'option d'achat, fait néanmoins l'unanimité chez l'ensemble de l'institution parisienne. A tel point que les dirigeants parisiens auraient d'ores et déjà amorcés des discussions avec les dirigeants des Toffees dans la perspective de rapatrier l'Italien dès cet été. De son côté, le joueur est décidé à rester dans la capitale, là où il a retrouvé un fil conducteur à sa carrière après un échec cuisant en Angleterre. Tout semble donc écrit pour que Kean reste du côté du PSG, malgré l'élimination en demi-finale de Champions League et le fait qu'il était relégué au second plan en deuxième partie de saison par Icardi et par le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, qui compte un peu moins sur lui que Thomas Tuchel. Une nouvelle qui devrait ravir les supporters parisiens, qui ont tous en mémoire son but face au FC Barcelone au Camp Nou.