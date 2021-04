Vente OM : une nouvelle mise au point de Pablo Longoria

Publié par ALEXIS le 28 avril 2021 à 20:27

Face à la rumeur persistante de la vente OM, Pablo Longoria a été obligé de monter au créneau ce mercredi pour faire une mise au point.

Longoria dément la vente de l’OM et tacle…

Pablo Longoria a réagi plus d’une fois à la rumeur Vente OM. Le propriétaire du club provençal, Frank McCourt, a également démenti vouloir vendre l’Olympique de Marseille lors de la crise entre les supporters phocéens et Jacques Henri Eyraud. Mais face à une nouvelle remontée de la rumeur, le nouveau président a fait une nouvelle mise au point ce mercredi.

En conférence de presse, il a confié : « En janvier, le propriétaire a fait un communiqué pour dire qu’il ne vendait pas le club. Il est venu, a communiqué dans différents entretiens pour dire que le club n’était pas à vendre. Il a communiqué aux groupes de supporters que l' OM n’est pas en vente.» L’espagnol s’est ensuite montré « surpris » de la résurgence de « ce sujet » déstabilisatrice du club marseillais.

Pablo Longoria assure que « dans ses conversations individuelles avec le milliardaire américain, « il parle toujours du futur » de l’ Olympique de Marseille. Comment pourrait-il être question de la vente du club et en même temps parler de son avenir ? « Pour le moment, le club n’est pas en vente. De mon expérience, quand un club est en vente ou passe d’être vendu, rien ne sort dans la presse », a expliqué le président de l’ OM. Pour finir, Pablo Longoria « croit qu’il y a un intérêt pour beaucoup de gens de déstabiliser le club ».

L'Olympique de Marseille en crise

Un temps en crise, les Marseillais ont vu leur entraîneur André Villas-Boas démissionner en février dernier. Le président d'alors, Jacques Henri Eyraud, a aussi été viré sous la pression des supporters du club. Des incidents perpétrés par un groupe de fans ultras à la Commanderie, le 30 janvier dernier, avaient un peu plus aggravé la situation. Sur le terrain, l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli est 6e de Ligue 1. Elle est hors course pour la Ligue des champions, mais à la lutte avec le RC Lens et le Stade Rennais pour une place en Europa League.