OM Ligue 1 : Sampaoli annonce une douloureuse nouvelle à l’ASSE

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2021 à 03:30

Jorge Sampaoli et l’OM seront au Stade Geoffroy-Guichard dimanche pour affronter l’ASSE dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Deux jours avant ce match, l’entraîneur de l’équipe marseillaise a fait le point sur son groupe.

Jorge Sampaoli aura son groupe à 100% complet contre l’ASSE

À la lutte pour le Top 5 et une qualification en Ligue Europa à l’issue de la saison, l’Olympique de Marseille se déplace ce weekend à Saint-Étienne pour aller en découdre avec les hommes de Claude Puel. Si l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a annoncé « y a 7-8 bobos dans l'équipe, on fera le point demain », son homologue de Marseille semble lui bien loti à deux jours de leur confrontation. En effet, lors de son point de presse de ce vendredi, Jorge Sampaoli a déclaré ouvertement qu’il disposera d’un groupe quasi complet pour le match de dimanche contre les Verts.

« Oui, 100% du groupe est disponible pour ce match face à l’ASSE », a lancé l’entraîneur argentin du club phocéen. En phase de reprise la semaine dernière, Jordan Amavi et Hiroki Sakai sont donc aptes pour le choc contre la bande à Wahbi Khazri.

Jordan Amavi pas certain de débuter contre l’ASSE

De retour de blessures musculaires (mollet, cuisse), qui l'ont éloigné des terrains et du groupe de l’Olympique de Marseille durant plus de quatre mois, Jordan Amavi, tout juste prolongé jusqu’en 2025, a avoué qu’il sera difficile d’être titulaire dimanche contre les Verts.

« C'est un peu compliqué. Je ne pense pas être titulaire. Rentrer en cours de match, c'est possible, petit à petit. Après, c'est le coach qui décide », a expliqué le latéral gauche marseillais prêt à « rendre service à l'équipe » et pressé de « jouer sous les ordres de Sampaoli. Ça peut être intéressant, on passe beaucoup par les ailes. J'espère être à l'aise dans ce système. »

Pour rappel, avant ce match, l’OM est 6e au classement de Ligue 1 avec 56 points tandis que l’ASSE a assuré son maintien avec 42 points et pointe à la 12e place.