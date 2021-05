FC Séville : Lopetegui regrette le nul concédé face au Real Madrid

Publié par Chemssdine le 10 mai 2021 à 10:30

Obtenant le nul sur la pelouse du Real Madrid, le FC Séville était proche de faire le hold-up parfait à quelques secondes de la fin du match. Dégoûté, Julen Lopetegui, l'entraîneur andalou, a tenu à distribuer les bons points de son équipe, affirmant néanmoins une pointe de déception.

Le FC Séville était tout proche de la victoire

Après le choc décevant entre le FC Barcelone et l'Atletico Madrid, la planète foot scrutait désormais la belle opposition entre le Real Madrid et le FC Séville. Alors que les Sévillans ouvraient le score, puis marquaient un nouveau but suite à l'égalisation du Real, les coéquipiers d'Ivan Rakitic ont finalement été repris en toute fin de rencontre. Un résultat dur à encaisser pour les hommes de Julen Lopetegui, qui disent adieu au sacre en Liga.

Le technicien de 54 ans a laissé apparaître sa déception à l'issue du match : "Perdre deux points à la dernière minute, ça te laisse un goût amer. L'équipe a fait un gros travail, elle a bien contrôlé la première période, avec du très beau football. En deuxième période, on s'est un peu enfermé derrière au début... Si on avait couru un petit peu plus et si on avait été un peu plus précis, on aurait pu sceller la rencontre. Et contre des équipes comme le Real, si tu ne conclus pas le match, ça se passe comme ça : ils égalisent à une minute de la fin."

Lopetegui donne rendez-vous la saison prochaine

Abattu mais pas totalement mort, l'ancien sélectionneur de l'Espagne compte bien surfer sur cette dynamique positive pour revenir plus fort la saison prochaine : "Maintenant, on est déçus, mais on ne va pas baisser les bras. On va essayer de prolonger un peu ce rêve, même si on sait que ça va être compliqué après ce match nul. Mais il y a de quoi être fier. On apprend, et on continuera à se battre la saison prochaine." Et c'est avec plaisir que l'on suivra cette équipe plaisante à voir jouer la saison prochaine.