Atlético Mercato : Diego Simeone veut contrecarrer les plans de la Juve

Publié par Thomas G. le 07 avril 2022 à 21:39

L'Atlético Madrid est toujours à la recherche d'un latéral droit depuis le départ de Kieran Trippier. Diego Simeone est intéressé par un latéral argentin.

Atlético Mercato : Diego Simeone veut remodeler son effectif

Après l’échec pour garder le titre de champion d’Espagne, l’Atlético Madrid a entamé un nouveau cycle. Si l’avenir de Diego Simeone chez les Colchoneros semblait incertain il y a quelques semaines, le technicien argentin a été conforté à la tête de l’équipe car il garde la confiance de ses dirigeants et de ses joueurs.

Les résultats en dents de scie de l'Atlético cette saison ont convaincu Diego Simeone de renouveler son effectif pour reconquérir le titre de champion d’Espagne et bien figurer en Ligue des Champions. La stratégie des Rojiblancos lors du prochain mercato consistera à se positionner sur de jeunes joueurs à fort potentiels, compatibles avec le style de jeu prôné par « El Cholo ». Ainsi, l’Atlético Madrid s’est renseigné sur Lautaro Martinez et Darwin Nunez, deux jeunes attaquants qui pourraient faire le plus grand bien aux Colchoneros.

Nahuel Molina bientôt dans la capitale espagnole ?

Depuis le départ de Kieran Trippier, l'Atlético n'a pas remplacé l’international anglais qui manque cruellement au poste de latéral droit. Selon Calciomercato, les Colchoneros sont intéressés par le défenseur argentin Nahuel Molina. À 24 ans, l’Argentin est un titulaire indiscutable à l’Udinese, et ses prestations lui ont permis d’être appelé en sélection avec l’Albiceleste et de remporter la Copa America aux côtés de Rodrigo de Paul et Angel Correa.

Diego Simeone souhaite placer Nahuel Molina en tant que piston droit dans sa défense à 5. De plus, il considère que le défenseur argentin est un joueur prometteur qui pourrait éclore dans la capitale espagnole. Par ailleurs, un transfert à l'Atlético Madrid permettrait au joueur de franchir un cap et de disputer la Ligue des Champions. Les Colchoneros devront débourser 30 millions d’euros pour s’offrir les services du défenseur international argentin qui est également sur les tablettes de la Juventus.