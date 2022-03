Barça Mercato : Paris, Atlético, Dybala a enfin choisi son futur club !

Publié par Thomas le 28 mars 2022 à 14:23

Annoncé sur le départ de la Juventus, Paulo Dybala est dans le viseur de plusieurs cadors dont le PSG et le Barça. L'Argentin aurait pris sa décision.

Paulo Dybala se rapproche des champions de Liga

Le mercato estival risque d’être fort mouvementé. En plus des départs probables de Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), la planète foot devrait assister à un autre transfert de taille, celui de l’attaquant argentin Paulo Dybala. En fin de contrat en juin prochain, la Joya va bel et bien quitter la Juventus à l’issue de la saison, comme confirmé il y a peu par le journaliste Fabrizio Romano. Faute d’accord avec sa direction pour une prolongation, le joueur de 28 ans est entré dans la short-list de plusieurs cadors européens, dont le PSG, le Barça, l’Inter Milan et l’Atlético Madrid.

Si l’espoir reste de mise pour tous ces clubs, une écurie semble cependant mener les devants, l’Atlético Madrid. L’équipe de Diego Simeone, qui devrait rapidement acter la signature définitive d’Antoine Griezmann (prêté par le FC Barcelone), est aussi en pole position pour enrôler Paulo Dybala. Comme le révèle le Mundo Deportivo ce lundi, l’attaquant bianconero aurait choisi de rejoindre les champions d’Espagne cet été.

Auteur de 8 buts et 5 passes décisives cette saison en Serie A, l’ancien crack de Palerme représente une signature avantageuse pour son coût mais aussi sa polyvalence offensive. Sur une très belle dynamique en championnat (16 matches sans défaite, dont 11 succès), la Vieille Dame peut remercier son duo Dybala-Vlahovic, encore buteur contre Salernitana la semaine passée.

Une arrivée qui acterait le départ de Suarez

La probable venue de Paulo Dybala à Madrid devrait pousser le club rojiblanco à opérer plusieurs changements, notamment en attaque. Moins en vue cette saison, l’Uruguayen Luis Suarez devrait prendre la porte, lui qui connaît un déclin significatif après sa belle saison 2020/2021. Approché par des clubs saoudiens et de MLS, l’ancien serial buteur du FC Barcelone devra prendre une décision ces prochaines semaines, lui qui termine son contrat à l’Atlético également en juin. Si l’idée d’une prolongation est encore évoquée, un accord avec Paulo Dybala ces prochains mois mettrait définitivement fin à l’aventure du Pistolero chez les Colchoneros.