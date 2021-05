L'ASSE fait le plus confiance à ses jeunes joueurs

Publié par ALEXIS le 10 mai 2021 à 19:30

Longtemps menacée de relégation, l’ ASSE a finalement assuré son maintien en Ligue 1 avant la fin de saison. Par ailleurs, le club termine premier dans le classement des clubs qui utilisent le plus les joueurs issus de leur centre de formation, selon une étude.

L' ASSE : une confiance aux joueurs du centre de formation

L’ ASSE est le club qui met le plus en lumière les joueurs formés dans son académie, selon la dernière lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES (Centre International d'Étude du Sport). Dans un communiqué officiel sur son site internet, le club a relayé le rapport de la source sur la saison 2020-2021. « Le CIES consacre l'AS Saint-Étienne comme le club de Ligue 1 Uber Eats qui fait le plus confiance aux joueurs issus de son centre de formation », s’est réjoui le club basé au stade Geoffroy-Guichard. D’après les chiffres de l’Observatoire, l’ ASSE a accordé 35,03 % du temps de jeu total de son équipe professionnelle aux joueurs formés au Centre-sportif Robert-Herbin. Les Stéphanois font ainsi mieux que leurs rivaux de l’Olympique Lyonnais (21,22 %).

Dix-neuvième de Ligue 1 et menacé de descente en Ligue 2 à deux journées de la fin du championnat, Nîmes Olympique est la 3e équipe qui donne du temps de jeu aux joueurs de son cru, à hauteur de 20,22 %. « Depuis le 4 avril dernier et la première titularisation remarquée d’Étienne Green (gardien de but 20 ans) à Nîmes (2-0), ils sont désormais 17 joueurs issus du centre de formation de l' ASSE à avoir porté le maillot Vert », a souligné le club, tout en soulignant « qu’aucun autre club des cinq grands championnats n'a fait mieux ».

Les joueurs formés et lancés par Saint-Etienne cette saison

Depuis la saison dernière, et surtout depuis l’arrivée de Claude Puel à l'ASSE, la promotion des jeunes joueurs est revenue au centre du projet stéphanois. Ainsi plusieurs joueurs vainqueurs de la coupe Gambardella en avril 2019 ont été promus chez les pros. Charles Abi, Stefan Bajic, Bilal Benkhedim, Mahdi Camara, Baptiste Gabard, Lucas Gourna, Étienne Green, Aïmen Moueffek, Jessy Moulin, Arnaud Nordin, Maxence Rivera, Abdoulaye Sidibé, Rayan Souici, Saïdou Sow, Tyrone Tormin, Marvin Tshibuabua et Wesley Fofana. Notons que le dernier a démarré l’exercice 2020-2021 sous le maillot des Verts avant son transfert à Leicester City en Premier League, le 2 octobre 2020.