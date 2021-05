Bordeaux Mercato : La porte de sortie indiquée à Gasset

Publié par Timothée Jean le 10 mai 2021 à 22:30

Jean-Louis Gasset se demande sans doute encore ce qui a bien pu le pousser à accepter le banc brulant des Girondins de Bordeaux. Son avenir est plus qu'incertain en Gironde où il est clairement vers la porte de sortie.

Jean-Louis Gasset bientôt limogé de Bordeaux ?

Rien ne va plus chez les Girondins de Bordeaux. Alors que la victoire face au Stade Rennais (1-0) avait redonné une véritable bouffée d'oxygène pour le maintien en Ligue 1, le club aquitain est retombé dans ses travers. Les Bordelais se sont effondrés le weekend face au FC Nantes (défaite 3-0). Le club ne compte plus que deux petits points d’avance sur la zone rouge, à deux journées de la fin du championnat. Autant comprendre que le FCGB n'est pas encore tiré d'affaire. Cette situation inquiétante place alors l’entraineur Jean-Louis Gasset sur un siège inconfortable.

D’ailleurs, le consultant Daniel Riolo explique que la fin est plus que proche pour Gasset à Bordeaux. Sa présence sur le banc bordelais en cette fin de saison n’est plus du tout assurée. Il a en effet estimé que le président des Girondins devrait se séparer de l'entraineur de 67 ans pour tenter de relancer son équipe. « Gasset a le pire bilan qu’un entraineur a eu à Bordeaux », note le journaliste de RMC Sport.

« Il doit absolument partir. D’ailleurs, il aurait déjà dû partir. Les joueurs ne veulent plus avoir à faire à lui. Il passe son temps à fumer des clopes dans son bureau. Il n’a plus la tête à ce qu’il fait. Il aurait déjà dû être viré, car il a le pire bilan qu’un entraineur a eu à Bordeaux. Sa présence sur le banc ne sert plus à rien », a estimé Daniel Riolo.

Un duo pour remplacer Gasset sur le banc bordelais ?

Et en cas de départ de Gasset, Daniel Riolo a une idée pour le remplacer. Il préconise : « un duo Ramé-Chalmé sur le banc pour terminer la saison probablement en autogestion avec des joueurs comme Koscielny, Costil. Petit à petit, il a perdu les joueurs jusqu’à Ben Arfa. Le problème c’est qu’on a en face un président qui s’appelle Longuépée. S’il veut prendre une bonne décision, c’est maintenant. Il dit à Gasset : stop, on ne veut plus te voir ».

Pour Riolo, le mieux serait que l’ancien coach stéphanois démissionne avant la prochaine rencontre de Bordeaux face au RC Lens, prévue ce dimanche 16 mai.