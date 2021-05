OM Mercato : ASSE, Puel prêt à gâcher les plans de Sampaoli ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2021 à 21:30

Avec les nombreux départs annoncés à l’ OM pour cet été, Jorge Sampaoli s’active déjà en coulisse pour renforcer son équipe. Mais aux dernières nouvelles, l’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, pourrait jouer un vilain tour à son homologue marseillais durant le prochain mercato.

L’ ASSE rejoint l’ OM sur une piste en Ligue 2

L’OM va connaître un énorme dépeuplement dans son secteur défensif à la fin de cette saison. Alors que Duje Caleta-Car pourrait partir et que Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund sans option d’achat, n’est pas certain de rester, Hiroki Sakaï se rapproche d’un retour au Japon pour un montant de 1,5 million d’euros. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria vont donc devoir s’activer cet été pour renforcer défensivement l’Olympique de Marseille.

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, les dirigeants du club marseillais ont transmis une proposition de contrat de quatre ans à Christopher Wooh. Sous contrat stagiaire à l’AS Nancy-Lorraine, le défenseur de 19 ans sera libre le 30 juin et l’ OM veut en profiter pour l’attirer. Seulement, Claude Puel et l’ ASSE ne comptent pas faciliter les choses à Marseille sur ce dossier.

Une bataille à venir pour Christopher Wooh ?

Solide défenseur central, Christopher Wooh est déjà considéré comme un espoir à son poste. Sous les ordres de Patrice Garande, le natif de Louvres a disputé 12 matches de Ligue 2 et une rencontre de coupe de France cette saison. L'OM n'est pas le seul club intéressé par son profil puisque Francfort et deux autres formations de Ligue 1 suivent également avec attention la situation du jeune défenseur. Et selon le compte Twitter SainteInside, Claude Puel est aussi tombé sous le charme de Wooh.

Le site spécialisé explique que l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne souhaite le renfort du joueur de Nancy pour remplacer Pape Cissé qui va retourner à l’Olympiakos à l’issue de la saison. Les Verts considèrent les 10 millions d’euros de son option d’achat hors bien trop élevés.

« Christopher Wooh est suivi de près par l’ASSE ! Révélation de cette fin de saison avec Nancy, le jeune défenseur central de 19 ans (qui peut jouer latéral droit) sera libre en juin. Comme souligné par FabriceHawkins, l’OM et Fribourg sont sur les rangs… », a indiqué le média sportif. Reste maintenant à savoir qui de l’OM et de l’ASSE parviendra à faire signer Christopher Wooh.

Affaire à suivre…