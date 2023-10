Après la victoire contre le Panathinaïkos, Bruno Genesio se concentre déjà sur le RC Strasbourg. L'entraîneur du Stade Rennais devrait faire tourner.

Stade Rennais : Avec Salah, Yildirim et/ou Wooh contre le RC Strasbourg ?

La victoire a fait du bien au moral. Jeudi, le Stade Rennais s'est imposé sur la pelouse du Panathinaïkos (1-2) en Ligue Europa. Après 3 journées, le club breton pointe à la première place de son groupe, deux points devant son adversaire du soir (2ème sur 4). Pour Bruno Genesio, la performance de ses joueurs a été rassurante, avant la réception du RC Strasbourg en Ligue 1 dimanche.

S'il a perdu Enzo Le Fée et Benjamin Bourigeaud, l'entraîneur du SRFC veut s'appuyer sur la richesse de son effectif pour faire un bon résultat. « On a laissé des forces (Le Fée et Bourigeaud blessés) mais vous avez vu beaucoup de très bons joueurs qui ne sont même pas rentrés. Cela veut dire que notre effectif est taillé pour enchaîner en championnat après un match de Coupe d’Europe » a-t-il confié à Ouest-France, heureux après le match. Les remplaçants auront donc leur carte à jouer. Les yeux se tournent vers Ibrahim Salah, Bertug Yildirim ou encore Christopher Wooh.

Avantage à Bertug Yildirim

Si l'on prend Bruno Genesio aux mots, alors l'avantage pourrait être donné à Bertug Yildirim. L'attaquant turc est le joueur ayant fait la plus grosse impression, auteur d'un but lors de sa première titularisaiton (contre le Maccabi Haïfa, 3-0 le 21 septembre dernier). Cependant, il a eu du mal à confirmer depuis. Aligné par la suite contre Montpellier (0-0), Nantes (3-1) et Villarreal (0-1), l'espoir de 21 ans est resté muet. Ce qui a incité Bruno Genesio à faire davantage confiance à Arnaud Kalimuendo. Mais l'entraîneur breton pourrait le faire reposer au profit du jeune international turc, lui qui a joué 80 minutes face au Panathinaïkos.

Ce rôle de supersub, Christopher Wooh n'a pas réussi à l'assumer. Le défenseur central de 22 ans a donné l'image d'un homme totalement aux abois, lors de son unique entrée en jeu cette saison. Face au FC Lorient, il pouvait pourtant marquer des points en remplaçant un Warmed Omari fautif sur les deux buts adverses. Mais il n'en a rien été. Fébrile, trop agressif, Christopher Wooh a bien failli récolter un carton rouge. Malgré tout, l'espoir de le voir contre Strasbourg est bien là, surtout depuis la titularisation surprise d'Omari jeudi. Ibrahim Salah peut être aussi une solution en attaque, lui qui est très efficace en Ligue 1 (3 buts en 7 matchs).