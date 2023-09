Le mercato ferme ses portes à 23h ce vendredi, et le Stade Rennais insisterait toujours pour faire venir le défenseur central de Tottenham, Davinson Sanchez.

Mercato Stade Rennais : Une nouvelle offre pour Davinson Sanchez

Si Bruno Genesio a assuré jeudi en conférence de presse qu'aucune arrivée, ni départ en défense centrale allait avoir lieu d'ici la fin du mercato, L'Équipe assure, ce vendredi, qu'une nouvelle offre a été transmise aux dirigeants de Tottenham pour Davinson Sanchez. Après avoir fait une première proposition de 9 millions d'euros, le Stade Rennais en aurait envoyé une seconde à quelques heures de la fin du mercato, portée cette fois à 12 millions d'euros.

Le président des Spurs, Daniel Levy, serait désormais prêt à laisser partir son défenseur central de 27 ans, quitte à baisser ses exigences financières. Le dirigeant, plutôt dur en affaire, estimait une vente de son poulain aux alentours des 20 millions d'euros. Désormais, un transfert en dessous de cette barre est envisagé, même si le Stade Rennais n'envisage pas de mettre plus de 14 millions.

Davinson Sanchez veut venir à Rennes

De son côté, Davinson Sanchez s'imagine bien à Rennes, malgré les approches de différents clubs étrangers, comme Galatasaray, le PSV Eindhoven ou encore le Spartak Moscou. Il se tient prêt à rejoindre la France dès qu'un d'accord sera trouvé entre les deux clubs, précise L'Équipe. L'international colombien serait prêt à signer un contrat de cinq ans avec le SRFC, si Tottenham acceptait de le laisser partir à quelques heures de la fin du mercato.

Annoncés sur le départ du Stade Rennais, les défenseurs centraux Arthur Theate et Christopher Wooh devraient finalement rester Rouge et Noir cette saison, selon les propos de Bruno Genesio en conférence de presse. L'entraîneur du SRFC a notamment indiqué être suffisamment armé en défense, tout en mettant en avant sa jeunesse. "J’ai deux internationaux, et deux espoirs français derrière, donc il y a de la qualité. On a des jeunes joueurs."