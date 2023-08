Décidément, les clubs anglais scrutent de très près les performances des joueurs du Stade Rennais. Après Doku, c'est Arthur Theate qui est visé par Liverpool.

Mercato Stade Rennais : Arthur Theate dans la short-list de Liverpool

Les Belges ont du succès en Angleterre. En quête d'un défenseur axial gaucher, Liverpool aurait inscrit sur sa short-list le nom de l'international belge, Arthur Theate, selon L'Équipe. Arrivé l'été dernier au Stade Rennais de Bologne contre 19 millions d'euros, le central a plutôt réussi sa première saison avec les Rouge et Noir, devenant un élément clef du onze de Bruno Genesio. Lié au SRFC jusqu'en juin 2026, un départ dès cet été n'est cependant pas à l'ordre du jour, le Belge se sentant bien à Rennes.

Le mercato se termine dans deux semaines et du mouvement est encore à prévoir à Rennes, comme l'a déclaré Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, jeudi, lors de la présentation de Nemanja Matic. « Il reste encore 15 jours, il va encore se passer des choses, évidemment, donc on va essayer de maîtriser le maximum de choses, ce qui n’est pas toujours facile. Pour ce qui est des départs, il y en aura certainement un, deux, puis on essaiera de réfléchir à ce moment-là si on doit trouver quelqu’un qui remplacera celui qui part ou ceux qui partiront. »

Jérémy Doku, le prochain départ acté au SRFC ?

Et ce prochain départ devrait être Jérémy Doku, qui occupe l'actualité mercato du Stade Rennais. Manchester City y croit dur comme fer et tient déjà un accord avec le joueur. Les Cityzens préparent une offre en coulisse pour l'enrôler afin qu'il succède à Riyad Mahrez, parti à Al-Ahli en Arabie saoudite. The Guardian a révélé qu'une offre de 53 millions d'euros était en cours, ce qui pourrait freiner les dirigeants du SRFC, réclamant au moins 55 millions pour son crack.

D'autant que la concurrence est rude sur ce dossier. Deux autres clubs anglais, West Ham et Tottenham, sont aussi très attentifs aux performances de Jérémy Doku et ne comptent le laisser filer entre leurs mains. Si Florian Maurice déclarait jeudi n'avoir reçu aucune offre à ce stade, The Independent indiquait une première offre formulée par West Ham d'un montant de 50 millions de livres sterling (soit 58 millions d'euros). À noter que d'autres départs pourraient avoir lieu en fin de mercato, à commencer par celui du défenseur Christopher Wooh, qui pourrait chercher plus de temps de jeu ailleurs, mais aussi du milieu Flavien Tait.