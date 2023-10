Battu par le FC Lorient (2-1), le Stade Rennais de Bruno Genesio a sombré en partie à cause d'un défenseur. Celui-ci pourrait être écarté à l'avenir.

Stade Rennais : Warmed Omari craque complètement face au FC Lorient

Sale journée pour Warmed Omari. Titulaire contre le FC Lorient ce dimanche, dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1, le défenseur central de 23 ans a vécu un cauchemar. D'abord, il a inscrit un but contre son camp de manière incompréhensible. Alors que Steve Mandanda était à la réception d'un centre, Omari lui chipe le ballon et coupe la trajectoire. Avec l'aide du poteau, le ballon rentre (1-0, 4').

Le calvaire se prolonge au fil des minutes. Très fébrile, le joueur formé en Bretagne enchaîne les erreurs. À la onzième minute, il passe au travers d'une passe de Théo Le Bris. Fort heureusement, cela a surpris Éli Junior Kroupi, l'attaquant lorientais qui laisse le ballon à Steve Mandanda. En manque de confiance, Warmed Omari commet à nouveau l'irréparable juste avant la pause. Un contrôle de balle raté profite à Isaak Touré qui redonne l'avantage aux Merlus (2-1, 45+2'). Le taulier sera logiquement remplacé par Christopher Wooh dès le retour des vestiaires.

Christopher Wooh également en difficulté

Avec la première période lunaire de Warmed Omari, on s'est dit que Christopher Wooh allait forcément faire mieux. En réalité, pas vraiment. Entré donc à la pause, l'international camerounais a écopé d'un carton jaune au bout de 3 minutes de jeu. Il était coupable d'une faute d'antijeu au milieu de terrain. Mais malgré la menace d'une suspension au-dessus de sa tête, Wooh s'est montré de plus en plus agressif au fil des minutes.

À la 67ème minute de jeu, le défenseur central semble faucher Bassirou N'Diaye qui partait au but. Mais l'arbitre de la rencontre, M. Angoula, estime qu'il ne l'a pas touché. Un miracle pour le joueur, car la VAR aurait pu lui donner un carton rouge. Plus généralement, sa prestation défensive a été décevante puisqu'il a souvent été aux fraises face aux attaquants lorientais. Pas de quoi rassurer un Bruno Genesio dépité, estimant ses joueurs « mentalement pas au niveau des ambitions du club ». Le ton est donné alors que le SRFC enchaîne une troisième défaite consécutive après Villarreal (1-0) et le PSG (1-3).