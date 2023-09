Libre de tout contrat cet été, un ancien gardien du SRFC a pris sa retraite pour une raison étonnante : il a été cambriolé.

Mercato Stade Rennais : Romain Salin prend sa retraite après un cambriolage

C'est une nouvelle étonnante qu'a appris le Stade Rennais ce samedi. Alors que le club breton doit affronter Brest, son ancien gardien Romain Salin a pris sa retraite après avoir été cambriolé. D'après France Bleu Armorique, il y a eu une tentative d'intrusion dans son domicile rennais.

Par l'intermédiaire d'une application de surveillance à distance, le rempart de 39 ans a constaté que deux hommes capuchés et munis d'un marteau rôdaient autour de sa maison. Grâce aux images, il a pu alerter sa compagne, présente sur les lieux, pour qu'elle les mette en fuite et soit en sécurité. Si l'intrusion a été évitée, l'évènement l'a profondément choqué. Malgré un retour au CS Maritimo, club de deuxième division portugaise après deux expériences entre 2011 et 2016, Romain Salin a choisi de prendre sa retraite.

Davinson Sanchez ne viendra pas au Stade Rennais

Ces dernières heures, le Stade Rennais tentait de boucler un dernier deal. Avant de se déplacer à Brest, le club dirigé par Bruno Genesio espérait la venue de Davinson Sanchez. Le but était de combler l'éventuel départ d'Arthur Theate ou Christopher Wooh. Cependant, malgré des discussions avancées pour un transfert, l'international colombien ne viendra pas en Bretagne.

D'après L'Équipe, le SRFC n'a pas convaincu Tottenham de céder son défenseur central. Les Spurs ont refusé une offre de 11,6 millions d'euros vendredi, estimant que leur joueur vaut bien plus. Le transfert n'a donc pas eu lieu, mais le Stade Rennais peut se consoler avec deux bonnes nouvelles. Arthur Theate et Christopher Wooh sont toujours dans l'effectif des Rouge & Noir, après la fin du mercato estival en Europe. Seuls l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar semblent désormais en mesure d'enrôler les deux joueurs.