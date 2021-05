FC Nantes Mercato : L’avenir de Kombouaré toujours incertain

Publié par Timothée Jean le 11 mai 2021 à 23:00

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, croit dur comme fer au maintien de son club en Ligue 1 à l’issue de la saison. Mais le coach n’est pas certain de rester sur le banc nantais lors du prochain mercato estival.

Un mercato décisif pour Antoine Kombouaré ?

Le FC Nantes et son entraineur ont vécu un déluge de critiques et de sérieuses turbulences en cette deuxième partie de saison. Les Canaris étaient en effet au plus bas. Antoine Kombouaré, arrivé en février dernier pour jouer le rôle de pompier après le départ de Raymond Domenech, n’était pas épargné. Mais l’équipe nantaise s’est remise en ordre de marche ces dernières semaines, pour le maintien en Ligue 1, avec une série de trois victoires consécutives. Les Canaris se sont imposés à Strasbourg (2-1), à Brest (4-1), puis contre Bordeaux (3-0), et sont désormais 18e au classement à deux journées de la fin du championnat.

Barragistes, les Jaunes et Verts ont donc leur destin en main et peuvent éviter l’humiliation d’une relégation en Ligue 2. Au point où Antoine Kombouaré est bien parti pour rester l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Mais dans son édition du jour, L'Équipe révèle qu'un facteur pourrait provoquer son départ, même en cas d’atteinte de l’objectif.

Le tabloïde craint en effet que le mercato à venir mette à rude épreuve la relation entre Kombouaré et le président nantais Waldemar Kita, jamais avare de surprises qui déplaisent aux entraîneurs dans ces périodes. La direction nantaise est en effet du genre à imposer son dictat lors des transferts. Ce qui pourrait occasionner des frictions avec un Kombouaré qui attendra bien évidemment des renforts après une saison aussi difficile. Et avec lui, un départ sur un coup de tête n'est pas à exclure…

Le coach nantais annoncé au LOSC pour succéder à Galtier ?

D’ailleurs, l’ancien coach du PSG lui-même ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Il a certes la possibilité de signer jusqu'au 30 juin 2023 avec le FC Nantes, mais n’exclut pas un départ à l'intersaison. Et en attendant d’être fixé sur son avenir au FC Nantes, Kombouaré se prépare déjà à d'autres alternatives possibles. Son nom est regulièrement associé au LOSC, en cas de départ de Christophe Galtier.