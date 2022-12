Mondial 2022 : Les compos de Pays-Bas-Argentine tombent !

Publié par Thomas le 09 décembre 2022 à 08:53

Le Mondial repart de plus belle ce vendredi avec le choc entre l'Argentine et les Pays-Bas en quarts de finale. Découvrez la compo des deux équipes.

Les amoureux du football ont pris leur mal en patience, après deux jours de disette, la Coupe du Monde reprend ce vendredi 9 décembre, avec les quarts de finale. À 20 heures, l’Argentine de Lionel Messi se mesurera à la virevoltante formation des Pays-Bas, emmenée par un impressionnant Cody Gakpo. Une rencontre au sommet, qui sonnera comme un premier vrai test pour La Pulga, qui s’était défait au tour précédent de l’Australie, non sans difficultés.

En mission depuis le début du Mondial 2022, l’attaquant du Paris Saint-Germain sait que face aux Oranjes, les exploits individuels ne suffiront pas pour accéder au dernier carré. D'autant que le septuple Ballon d’Or pourrait recevoir un marquage étouffant de la part de la défense néerlandais et son redoutable roc Virgil Van Dijk. " Nous verrons demain ce qu’il se passe durant le match. Nous sommes habitués que les rivaux alignent quelque chose de différent à chaque fois (concernant le marquage de Messi). En plein match il peut y avoir des modifications tactiques également. Je ne veux pas m’avancer car il y a une différence entre en parler et le faire ", déclarait hier l’entraîneur Lionel Scaloni en conférence de presse.

Mondial 2022 : Un duel de revanchards entre l’Argentine et les Pays-Bas

S’ils ne partaient pas comme les grands favoris de la compétitions, l’Albiceleste et les Oranjes ont tracé leur petit bonhomme de chemin progressivement, avec tous deux des traumas à effacer. Si Messi et les siens gardent encore un goût amer de leur élimination tonitruante il y a 4 ans face à Mbappé et sa bande, les Pays-Bas eux n’avaient même pas été conviés en Russie, ne se qualifiant pas pour le Mondial de l’époque. En parallèle, cette opposition n'est pas sans rappeler la demi-finale de Coupe du Monde 2014, où l’Albiceleste, alors dirigée par le regretté Alejandro Sabella, s’était imposée contre les Néerlandais grâce aux penaltys dans une ambiance électrique. Depuis cette date, les deux nations ne s'étaient plus jamais rencontrées.

Compo probable de l’Argentine :

Gardien : E. Martinez

Défenseurs : N. Molina, C. Romero, N. Otamendi, N. Tagliafico

Milieux de terrain : R. De Paul, E. Fernandez, A. Mac Allister

Attaquants : A. Di Maria, L. Messi, J. Alvarez

Compo probable des Pays-Bas :

Gardien : A. Noppert

Défenseurs : J. Timber, V. Van Dijk, N. Aké

Milieux de terrain : D. Dumfries, M. De Roon, F. De Jong, D. Blind

Attaquants : C. Gakpo, D. Klaassen, M. Depay