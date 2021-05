Stade Rennais Mercato : Le PSG a lancé les négociations dimanche !

Publié par Gary SLM le 12 mai 2021 à 12:00

L’aventure entre le Stade Rennais et Eduardo Camavinga a de fortes chances d’être écourtée par le PSG, actuellement en négociation pour recruter le milieu de terrain. Les pourparlers entre le club Parisien et le SRFC ont été entamés dimanche, selon une confirmation de L’Équipe.

Stade Rennais Mercato : le PSG est passé à l'offensive

On sait Eduardo Camavinga dans le viseur de grands clubs de football en Angleterre, en Allemagne et maintenant en France. La pépite recrutée par l’agent de joueurs Jonathan Barnett, dirigeant de Stellar qui fait ombrage à Mino Raiola et Jorge Mendes, est assurée d’intégrer un des cinq plus grands clubs européens du moment. La même source confirme un intérêt du Bayern Munich pour le Rennais. Il faut noter que le milieu de terrain défensif du club breton a refusé une prolongation de son contrat à une saison de la fin de l’actuel. Florian Maurice n’a donc pas d’autres choix que de le vendre cet été pour espérer récupérer des indemnités sur son transfert.

Alors que le Bayern Munich est sur les rangs et que ses dirigeants ont déjà avancé le chiffre de 25 millions d’euros pour la pépite, Rennes espère 60 millions d’euros. Montant qui circulait déjà l’an dernier lorsque la rumeur de l’intérêt du Real Madrid faisait l’actualité du numéro 10 breton. Mais un autre courtisan dans les papiers depuis la saison dernière reste présent. Il s'agit du Paris Saint-Germain.

Vers une recrue à la Marco Verratti ?

Selon l'Équipe, avant le match de dimanche qui a opposé Rennes au PSG (1-1), Leonardo a lancé les pourparlers autour d’un transfert d’Edu. Le dirigeant parisien apprécie le jeune milieu de terrain qu’il aimerait ajouter à l’effectif de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Même si le plan numéro 1 du brésilien était d’engager un joueur expérimenté, la tendance est en train de s’inverser grâce à une expérience réussie avec Marco Verratti.

Alors qu’on attendait Paris sur de grands noms pour renforcer son milieu de terrain, son directeur sportif avait misé sur le jeune Marco Verratti, à peine âgé de 19 ans à l’époque. Depuis 2012 et l’arrivée de l’italien au PSG, le milieu de terrain a gagné en solidité. Attirer le jeune Camavinga, tout juste âgé de 18 ans et déjà reconnu comme une grosse pépite, ne devrait pas être plus risqué pour le PSG.

Leonardo a donc lancé le sujet avec Florian Maurice, son ancien coéquipier à Paris du temps où ils étaient encore joueurs. Il aurait fait connaitre au directeur sportif du Stade Rennais son intérêt pour le jeune milieu de terrain. Les informations sont désormais à la disposition du directeur sportif parisien, notamment le prix du transfert espéré par le SRFC. Leonardo a probablement affiché les possibilités réelles de son écurie sur ce dossier. D’autres affaires plus importantes attendent le dirigeant parisien lors du mercato estival. Paris étant touché par la crise actuelle au même titre que les autres clubs, aucune folie ne devrait être engagée.

SRFC : Jonathan Barnett imperturbable sur le cas Camavinga

Pour Jonathan Barnett, l’agent de joueurs, son client a la capacité d’intégrer n’importe quel club évoluant en Ligue des Champions. Il s’attend à un transfert d’un montant important pour réaliser un retour sur investissement, car selon le quotidien sportif, l’agence Stellar qu’il dirige a déboursé 2,5 millions d’euros pour faire signer Camavinga.