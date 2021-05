ASSE Mercato : Un crack de Puel dans le viseur du SRFC ?

Publié par Ange A. le 13 mai 2021 à 05:30

Malgré une nouvelle saison décevante, Claude Puel a permis l’éclosion de nombreux jeunes sur l’exercice en cours. Mais le coach de l’ ASSE pourrait perdre un jeune milieu cet été. Le Stade Rennais suivrait en effet une pépite stéphanoise.

Un jeune de l’ ASSE visé pour succéder à Camavinga

Pour sa deuxième saison avec l’AS Saint-Étienne, Claude Puel veut finir dans la première moitié du classement. Au cours de ce nouvel exercice qui tire à sa fin, le coach de l’ ASSE a lancé pas mal de pépites. Si les résultats tardent à venir, le Castrais a prouvé que le club ligérien avait de la ressource. À ce sujet, un rival de Ligue 1 ciblerait un jeune stéphanois pour le prochain mercato. Sur Twitter, MercatixSRFC a révélé que le Stade Rennais s’intéresserait à Yvan Neyou. La direction du club breton se serait renseignée au sujet du Camerounais pour en faire le successeur d’Eduardo Camavinga. Sous contrat jusqu’en 2024, le milieu de 24 ans est arrivé dans le Forez l’été dernier.

Eduardo Camavinga vers la sortie au Stade Rennais

À un an de l’échéance de son contrat, Eduardo Camavinga devrait quitter le Stade Rennais. Le milieu de 18 ans pourrait changer d’air cet été. Consciente qu’il sera compliqué pour son crack de prolonger, la direction du SRFC serait disposée à une vente de son numéro 10. Lequel devrait rapporter un joli chèque à l’actuel 7e de Ligue 1. Reste maintenant à savoir quelle destination devrait prendre Camavinga cet été. Le nom du crack tricolore est associé aux plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone. De même, le PSG est souvent présenté comme un prétendant du natif de Miconje (Angola). Sur le point de céder sa pépite, Rennes a déjà ouvert sa succession. Outre la piste menant au crack de l’ ASSE, le nom de Tonny Vilhena, pensionnaire de Krasnodar, a circulé en Bretagne.