PSG Mercato : Le clan Camavinga lâche une réponse directe !

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2021 à 10:30

À un an de la fin de son contrat, Eduardo Camavinga ne souhaite pas poursuivre son aventure avec le Stade Rennais. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain, le PSG est annoncé sur les traces du Rennais de 18 ans. L’agent du protégé de Bruno Genesio est sorti du silence sur son avenir.

Leonardo passe à l’action pour Camavinga

Auteur de solides performances avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga fait aujourd’hui partie des jeunes talents les plus convoités en Europe. Selon le média italien Calciomercato, le milieu de terrain du club breton est sur la liste des joueurs que le FC Barcelone va tenter de recruter cet été pour assurer la succession de Sergio Busquets. De son côté, Le 10 Sport assure que « Arsenal met tout en œuvre pour être parfaitement positionné dans le dossier Camavinga. Les Gunners sont au taquet et semblent avoir fait du milieu de terrain de 18 ans leur grande priorité de l’été. »

Toujours selon le site sportif, le club anglais est même prêt à mettre jusqu’au 50 millions d’euros sur la table pour obtenir la signature du jeune international français qui a changé d’agent pour confier ses intérêts à Jonathan Barnett, l’agent de Gareth Bale. Cité sur ce dossier il y a un an, le Real Madrid s’est retiré de la course à sa signature avec l’explosion d’Antonio Blanco de la Castilla. En France, Téléfoot révèle que le profil du natif de Miconje plaît énormément au Paris Saint-Germain.

Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, s’est même rapproché de son homologue du Stade Rennais pour se renseigner sur la situation de Camavinga. Au milieu de toutes ces rumeurs, l’agent du joueur a donné de la voix.

Leonardo fixé pour Eduardo Camavinga

Invité sur SNTV, Jonathan Barnett s’est prononcé ouvertement sur l'avenir de son poulain. Et si le nom du numéro 10 du SRFC est cité un peu partout en Europe, son représentant avoue sans ambages : « Croyez-moi, nous avons beaucoup d'offres cette année, beaucoup d'offres et de bonnes. Je parle des meilleurs clubs. »

Avant de poursuivre : « Il est assez bon (pour jouer pour un club évoluant en Ligue des Champions). Mais nous ne voulons précipiter personne. Je suis un vieil homme et j'ai également appris beaucoup de choses dans le football. Il y a le bon moment pour passer à autre chose et jouer reste la chose la plus importante à son âge. »

Toutefois, Jonathan Barnett ne veut pas brûler les étapes et préfère calmer les choses autour de son protégé. « Jouer dans un bon club est agréable pour lui, cela lui permet d'apprendre. C'est peut-être cette année qu'il voudra avoir une année supplémentaire. Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également à Rennes et déciderons. Il n'y a pas de précipitation pour lui », a expliqué l’agent de Camavinga. Le Paris Saint-Germain et les autres courtisans sont donc prévenus.